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Locale· 1 min citire
Incendiu de vegetație în Buzau. A fost emis un mesaj RO-Alert din cauza fumului dens
FOTO: ISU Buzău
Pompierii din Buzău intervin, marţi după-amiază, pentru stingerea unui incendiu de vegetaţie uscată izbucnit în satul Oratia, din comuna Podgoria, în apropierea municipiului Râmnicu Sărat. Din cauza degajărilor masive de fum, autorităţile au emis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populaţiei.
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