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Incendiu de vegetație în Buzau. A fost emis un mesaj RO-Alert din cauza fumului dens

FOTO: ISU Buzău

FOTO: ISU Buzău

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 17:25

Pompierii din Buzău intervin, marţi după-amiază, pentru stingerea unui incendiu de vegetaţie uscată izbucnit în satul Oratia, din comuna Podgoria, în apropierea municipiului Râmnicu Sărat. Din cauza degajărilor masive de fum, autorităţile au emis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populaţiei.

Incendiul afectează aproximativ 20 de hectare

Potrivit ISU Buzău, incendiul se manifestă în mai multe focare, afectând cumulativ o suprafaţă de aproximativ 20 de hectare.

Pompierii intervin cu patru autospeciale de stingere şi o autospecială de primă intervenţie şi comandă pentru localizarea incendiului şi limitarea propagării acestuia. La faţa locului se află şi o ambulanţă SMURD, pregătită să intervină în cazul unor urgenţe medicale sau pentru acordarea asistenţei personalului implicat în misiune.

Mesaj RO-Alert din cauza degajărilor mari de fum

Pentru avertizarea şi protejarea populaţiei, autorităţile au emis un mesaj RO-Alert, prin care le recomandă oamenilor să respecte măsurile de protecţie în contextul degajărilor masive de fum.

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