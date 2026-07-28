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Bolojan a convocat de urgență în această seară guvernul în plină grevă a medicilor. Noile decizii luate de premierul demis
Ședință de guvern
Publicat28 iul. 2026, 18:05
Actualizat28 iul. 2026, 18:08
SursăRealitatea PLUS
Ședință de guvern la ora 20:00 pentru deblocarea posturilor din sănătat. Demnitarii încearcă rezolvarea acestei greve generale din sistemul de sănătate.
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