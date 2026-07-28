Prima reacție a apropiaților lui Piron Iris Anastasia. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu tânăra de 22 de ani?

Piron Iris Anastasia, tânăra de 22 de ani dată dispărută în București și căutată inclusiv prin sistemul RO-Alert, a fost găsită fără viață după două zile de căutări. Moartea sa a provocat un val de emoție, iar apropiații, profesorii și foștii colegi au transmis mesaje de rămas-bun în memoria ei.
Comunitatea în care a învățat, în doliu după dispariția tinerei
După confirmarea decesului, numeroase mesaje de condoleanțe au apărut pe rețelele de socializare. Printre primele reacții s-a numărat și cea a reprezentanților instituției de învățământ unde Piron Iris Anastasia a studiat.
Profesorii și conducerea școlii au transmis că tânăra va rămâne în amintirea tuturor drept o elevă apreciată, implicată și respectată atât de cadrele didactice, cât și de colegii săi.
În mesajul publicat, aceștia au anunțat că își vor lua rămas-bun de la fosta lor elevă și au subliniat că aceasta va rămâne mereu parte din comunitatea educațională din care a făcut parte.
Ce spun apropiații despre ultimii ani din viața lui Piron Iris Anastasia
Cei care au cunoscut-o pe Iris Anastasia vorbesc despre o tânără apreciată și iubită, iar vestea morții sale i-a șocat profund. Prietenii și cunoscuții au transmis mesaje de susținere familiei, exprimându-și regretul pentru dispariția prematură a acesteia.
Pe rețelele sociale au fost publicate numeroase mesaje în care cei care au cunoscut-o își exprimă durerea și transmit condoleanțe familiei îndurerate.
Căutări ample după dispariția tinerei
Piron Iris Anastasia a fost dată dispărută după ce, în data de 24 iulie, a plecat de acasă și nu a mai revenit. Autoritățile au declanșat imediat procedurile de căutare, fiind mobilizate echipe de polițiști și analizate imagini surprinse de camerele de supraveghere.
Din cauza informațiilor care indicau că tânăra s-ar putea afla într-o stare de vulnerabilitate, autoritățile au emis inclusiv un mesaj RO-Alert pentru a solicita sprijinul populației în localizarea acesteia.
Unde a fost găsită Piron Iris Anastasia
În timpul verificărilor, anchetatorii au descoperit indicii care conduceau către un eveniment feroviar produs în județul Ilfov, în aceeași zi în care tânăra dispăruse.
Ulterior, polițiștii au comparat imaginile de supraveghere, traseul parcurs de fată și semnalmentele acesteia, concluzionând că persoana implicată în accidentul feroviar ar putea fi chiar tânăra căutată.
Verificările medico-legale au confirmat ulterior identitatea victimei, stabilindu-se că este vorba despre Piron Iris Anastasia.
Poliția Capitalei a transmis condoleanțe familiei și persoanelor apropiate și a precizat că investigațiile nu s-au încheiat. Cercetările sunt desfășurate în continuare de structurile competente pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs decesul tinerei.