Prima reacție a apropiaților lui Piron Iris Anastasia. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu tânăra de 22 de ani?

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 28 iul. 2026, 12:39

Piron Iris Anastasia, tânăra de 22 de ani dată dispărută în București și căutată inclusiv prin sistemul RO-Alert, a fost găsită fără viață după două zile de căutări. Moartea sa a provocat un val de emoție, iar apropiații, profesorii și foștii colegi au transmis mesaje de rămas-bun în memoria ei.

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