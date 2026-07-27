Se redeschide o rută așteptată de peste 20 de ani. Românii vor putea zbura direct spre Beijing fără viză

Românii vor avea din nou posibilitatea de a călători fără escală între București și Beijing, după o pauză de peste două decenii. Compania Air China reintroduce zborurile directe dintre cele două capitale începând din luna septembrie, iar vestea vine într-un moment în care cetățenii români pot intra în China fără viză pentru șederi de până la 30 de zile.
Noua conexiune aeriană reduce semnificativ timpul de călătorie și facilitează atât deplasările turistice, cât și cele de afaceri.
Trei zboruri pe săptămână între București și Beijing
Începând cu 4 septembrie 2026, Air China va opera curse directe între Aeroportul Internațional „Henri Coandă” și Beijing.
Zborurile vor fi efectuate de trei ori pe săptămână, în zilele de luni, miercuri și vineri, același program fiind valabil și pentru cursele din capitala Chinei către București.
Compania va utiliza aeronave Airbus A330-200, configurate atât cu locuri la clasa economică, cât și la clasa business.
Cât durează zborul și cât costă biletele
Distanța dintre București și Beijing este de aproximativ 7.070 de kilometri, iar durata unui zbor direct este estimată la aproximativ 9 ore și 30 de minute. În funcție de condițiile meteo și de orarul de operare, călătoria poate ajunge la circa 10 ore și 30 de minute.
Biletele au fost deja puse în vânzare, iar tarifele pornesc de la:
475 de euro pentru un bilet doar dus;
611 euro pentru un bilet dus-întors, în funcție de perioada aleasă și disponibilitate.
Ruta marchează revenirea unei legături aeriene directe între cele două capitale. TAROM a operat curse către Beijing în perioada 1974 – începutul anilor 2000, iar acum Air China reia această conexiune către Aeroportul Internațional Beijing Capital (PEK).
Românii pot călători fără viză în China
Un alt avantaj pentru cei care își planifică o vacanță în China este faptul că românii pot intra fără viză pentru șederi de până la 30 de zile.
Facilitatea este valabilă până la 31 decembrie 2026 și se aplică pentru călătorii în scop turistic, de afaceri, vizite la familie, schimburi academice sau tranzit.
Măsura este destinată deținătorilor de pașapoarte simple. Cei care intenționează să rămână în China mai mult de 30 de zile sau călătoresc pentru muncă ori studii trebuie să obțină viză înainte de plecare.
Ce documente sunt necesare la intrarea în China
Pentru a evita problemele la intrarea în țară, călătorii trebuie să aibă asupra lor un pașaport valabil pe durata șederii, un bilet de întoarcere sau de continuare a călătoriei și formularul Arrival Card completat online.
Din noiembrie 2025, acest document nu mai este completat pe hârtie în aeroport, ci exclusiv online, prin portalul autorităților chineze de imigrare sau prin aplicațiile WeChat și Alipay.
Autoritățile recomandă completarea formularului cu până la șase zile înainte de plecare și păstrarea codului QR generat pe telefon.
Cea mai bună perioadă pentru o vizită la Beijing
Pentru cei care își planifică o vacanță, lunile aprilie și mai, precum și septembrie și octombrie sunt considerate cele mai potrivite pentru a vizita capitala Chinei.
Primăvara este apreciată pentru temperaturile plăcute și înflorirea cireșilor, în timp ce toamna oferă vreme stabilă și peisaje spectaculoase.
Unul dintre principalele obiective turistice aflate în apropierea Beijingului este Marele Zid Chinezesc. Cele mai vizitate sectoare, Mutianyu și Badaling, sunt situate la aproximativ 70-80 de kilometri de capitală și pot fi vizitate într-o excursie de o zi, fiind accesibile cu trenul, autobuze turistice sau transferuri organizate.