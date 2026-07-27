Se redeschide o rută așteptată de peste 20 de ani. Românii vor putea zbura direct spre Beijing fără viză

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 23:49

Românii vor avea din nou posibilitatea de a călători fără escală între București și Beijing, după o pauză de peste două decenii. Compania Air China reintroduce zborurile directe dintre cele două capitale începând din luna septembrie, iar vestea vine într-un moment în care cetățenii români pot intra în China fără viză pentru șederi de până la 30 de zile.

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