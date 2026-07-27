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Sindicatele, discuții cruciale la Palatul Cotroceni, cu o zi înaintea grevei generale naționale

Protest al sindicatelor (Inquam Photos)

Protest al sindicatelor (Inquam Photos)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 16:52

Sindicatele din Sănătate, negocieri la Palatul Cotroceni, cu mai puțin de 24 de ore înaintea grevei generale din sistemul medical. Sindicatele acuză presiuni fără precedent din partea oamenilor lui Bolojan. Medicii se tem de repercusiuni și spun că se cer liste cu numele oamenilor care vor fi de mâine în grevă. 50.000 de cadre medicale au semnat deja pentru protest, iar de mâine, în aproape 500 de spitale, vor fi asigurate doar urgențele.

Conform surselor Realitatea PLUS, ei vor discuta cu Radu Burnete, dar la discuții participă și cei doi miniștri de resort: Cseke Atilla (Sănătate) și Dragoș Pîslaru (Muncă).

Acesta este consilierul pe probleme economice și este cel care a mediat în aceste zile discuțiile dintre partide pe această lege a salarizării.

Este o întâlnire care vine înainte de declanșarea grevei generale de mâine, în aproape 500 de spitale va fi oprită activitatea, vor fi asigurate doar urgențele.

În urmă cu câteva minute s-a terminat și o ședință a federației în care au pus la punct ultimele detalii și spuneau înainte de această ședință că se fac presiuni la nivel național asupra angajaților care vor intra în grevă, în așa fel încât să le fie desfăcute contractele de muncă începând de astăzi, deși greva începe de mâine.

Sindicatele au invocat și o decizie a Înaltei Curți care spune că această întrerupere a contractului de muncă se aplică în momentul în care angajatul aderă la greva generală și doar pe perioada grevei.

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