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Social· 1 min citire
Sindicatele, discuții cruciale la Palatul Cotroceni, cu o zi înaintea grevei generale naționale
Protest al sindicatelor (Inquam Photos)
Sindicatele din Sănătate, negocieri la Palatul Cotroceni, cu mai puțin de 24 de ore înaintea grevei generale din sistemul medical. Sindicatele acuză presiuni fără precedent din partea oamenilor lui Bolojan. Medicii se tem de repercusiuni și spun că se cer liste cu numele oamenilor care vor fi de mâine în grevă. 50.000 de cadre medicale au semnat deja pentru protest, iar de mâine, în aproape 500 de spitale, vor fi asigurate doar urgențele.
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