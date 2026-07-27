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Panică în Neamț: miros de gaze într-un bloc, după ce o conductă a fost tăiată în timpul unor lucrări

Pompieri

Pompieri

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 17:20

Pompierii din Neamţ au intervenit, luni după-amiază, după ce locatarii unui bloc din municipiul Roman au semnalat miros de gaz pe casa scării. Alimentarea cu gaze a fost oprită pentru întregul imobil, după ce s-a constatat că o conductă fusese tăiată în timpul unor lucrări de reamenajare.

Pompierii au fost solicitaţi, luni, în jurul orei 14.40, prin apel la 112, după ce într-un bloc de locuinţe de pe strada Aleea Tudor Vladimirescu din Roman s-a simţit miros de gaz.

La faţa locului au intervenit echipaje de la Detaşamentul de Pompieri Roman, poliţişti şi reprezentanţi ai Delgaz Grid.

„Forţele de intervenţie au constatat că mirosul de gaz provine de la ţeava de gaz de pe casa scării care a fost tăiată pe timpul unor lucrări de reamenajare. Concomitent cu ventilarea spaţiilor, s-a procedat la întreruperea alimentării cu gaz pentru întregul imobil, prin închiderea vanei centrale”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Neamţ.

Locatarii nu au fost evacuaţi. Pompierii au rămas la faţa locului pentru a asigura măsurile de prevenire şi protecţie până la sosirea echipei Delgaz Grid, care urma să remedieze defecţiunea.

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