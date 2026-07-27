Panică în Neamț: miros de gaze într-un bloc, după ce o conductă a fost tăiată în timpul unor lucrări

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 17:20

Pompierii din Neamţ au intervenit, luni după-amiază, după ce locatarii unui bloc din municipiul Roman au semnalat miros de gaz pe casa scării. Alimentarea cu gaze a fost oprită pentru întregul imobil, după ce s-a constatat că o conductă fusese tăiată în timpul unor lucrări de reamenajare.

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