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Justitie· 2 min citire
Nicușor Dan a numit într-o zi peste 200 de magistrați. Judecătorii și procurorii își încep activitatea de la 1 august
Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan a semnat decretele de numire în funcție a noilor judecători și procurori care au promovat examenul de capacitate organizat în perioada decembrie 2025 – iunie 2026.
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