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Justitie· 2 min citire

Nicușor Dan a numit într-o zi peste 200 de magistrați. Judecătorii și procurorii își încep activitatea de la 1 august

Nicușor Dan

Nicușor Dan

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 18:16

Președintele Nicușor Dan a semnat decretele de numire în funcție a noilor judecători și procurori care au promovat examenul de capacitate organizat în perioada decembrie 2025 – iunie 2026.

Noii judecători și procurori își vor prelua atribuțiile de la 1 august, după repartizarea la instanțe și parchete din București și din mai multe județe ale țării.

Noii magistrați își încep activitatea la 1 august

Administrația Prezidențială a anunțat, luni, că șeful statului a semnat decretele de numire în funcție a magistraților care au promovat examenul de capacitate, etapă obligatorie pentru dobândirea definitivă a statutului de judecător sau procuror.

Lista include atât numiri în funcția de judecător, cât și în cea de procuror. Aceștia urmează să activeze la judecătorii și la parchete de pe lângă judecătorii din Capitală și din numeroase orașe din țară.

Printre instanțele care vor primi noi judecători se numără judecătoriile de sector din București, dar și cele din Brașov, Ploiești, Craiova, Iași, Timișoara, Giurgiu, Buzău, Pitești, Sibiu, Constanța și Cluj-Napoca.

De asemenea, procurorii nou-numiți vor fi repartizați la parchete de pe lângă judecătorii din București, Brașov, Ploiești, Timișoara, Iași, Sibiu, Cluj-Napoca, Oradea, Pitești, Botoșani și Constanța.

Semnarea decretelor prezidențiale reprezintă ultima etapă procedurală înainte de începerea efectivă a activității în cadrul unităților la care magistrații au fost repartizați.

Numirile au ca scop ocuparea unor posturi vacante și reducerea presiunii din instanțe și parchete, unde deficitul de personal și volumul ridicat de dosare afectează ritmul soluționării cauzelor.

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