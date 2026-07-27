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Sanatate· 1 min citire
Criză majoră provocată de Ebola în Congo: bilanțul morților a depășit 1.300 de persoane
Ebola
Publicat27 iul. 2026, 11:25
SursăRealitatea PLUS
Republica Democrată Congo se confruntă cu o nouă criză gravă de sănătate. Epidemia de Ebola a provocat deja peste 3.000 de îmbolnăviri și mai mult de 1.350 de decese. Virusul se răspândește în mai multe regiuni ale țării, iar provincia Ituri este, în prezent, cea mai afectată, potrivit Realitatea PLUS.
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