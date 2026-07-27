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Sanatate· 1 min citire

Criză majoră provocată de Ebola în Congo: bilanțul morților a depășit 1.300 de persoane

Ebola

Ebola

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat27 iul. 2026, 11:25
SursăRealitatea PLUS

Republica Democrată Congo se confruntă cu o nouă criză gravă de sănătate. Epidemia de Ebola a provocat deja peste 3.000 de îmbolnăviri și mai mult de 1.350 de decese. Virusul se răspândește în mai multe regiuni ale țării, iar provincia Ituri este, în prezent, cea mai afectată, potrivit Realitatea PLUS.

Medicii încearcă să oprească epidemia, însă misiunea este îngreunată de lipsa personalului și problemele din sistemul sanitar. Situația este cu atât mai gravă pentru că, pentru această variantă de Ebola, nu există încă un vaccin sau un tratament aprobat. Cercetătorii testează însă soluții noi, în speranța că vor putea opri răspândirea virusului. Autoritățile avertizează că focarul rămâne o amenințare majoră, iar numărul victimelor ar putea crește dacă boala nu este ținută sub control. 

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