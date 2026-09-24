A murit și fetița rănită în accidentul cumplit de lângă Pașcani. Bilanțul tragediei a ajuns la patru morți, printre care doi copii

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 24 sept. 2026, 08:37

A mai murit un copil în urma accidentului rutier extrem de grav produs pe drumul dintre Pașcani și Brătești, în comuna Stolniceni-Prăjescu. Fetița care fusese transportată la spital nu a mai putut fi salvată, astfel că bilanțul tragediei a ajuns la patru morți: doi copii și doi adulți.

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