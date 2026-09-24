A murit și fetița rănită în accidentul cumplit de lângă Pașcani. Bilanțul tragediei a ajuns la patru morți, printre care doi copii

A mai murit un copil în urma accidentului rutier extrem de grav produs pe drumul dintre Pașcani și Brătești, în comuna Stolniceni-Prăjescu. Fetița care fusese transportată la spital nu a mai putut fi salvată, astfel că bilanțul tragediei a ajuns la patru morți: doi copii și doi adulți.
În urma accidentului grav produs între Pașcani și Brătești accidentului grav produs între Pașcani și Brătești, doi adulți și un copil au murit la fața locului. O fetiță a fost transportată la spital, însă ulterior medicii au declarat și decesul acesteia, scrie Botosaneanul.ro.
Patru oameni au murit în accidentul dintre Pașcani și Brătești
Accidentul s-a produs pe DJ 208L, între Pașcani și Brătești. Potrivit informațiilor transmise de polițiști, un bărbat de 59 de ani, aflat la volanul unui camion care venea dinspre zona șantierului nodului rutier A8 cu A7, ar fi pătruns pe drumul județean, în afara localității Brătești. În acel moment, camionul ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr de 21 de ani.
„La data de 23 septembrie 2026 poliția a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la faptul că pe DJ 208L, între Pașcani și Brătești, a avut loc un accident rutier soldat cu victime omenești.
Din primele verificări efectuate, a rezultat faptul că un bărbat, de 59 de ani, în timp ce conducea un camion dinspre zona șantierului nodului rutier A8 cu A7, ar fi pătruns pe DJ 208L, în afara localității Brătești, moment în care ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un tânăr, de 21 de ani. În urma impactului, trei persoane de 8, 21 (șoferul autoturismului) și 40 de ani au decedat, iar alte trei persoane de 2, 18 și 34 de ani au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.
Șoferul camionului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier”, a transmis agent principal de poliție Ciobanu Adina-Ioana, purtător de cuvânt IPJ Iași.
Fetița transportată la spital nu a mai putut fi salvată
Inițial, în urma impactului au fost declarate decedate trei persoane, cu vârste de 8, 21 și 40 de ani. Alte trei victime, cu vârste de 2, 18 și 34 de ani, au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Ulterior, pentru fetița ajunsă la spital a fost declarat decesul. Bilanțul accidentului rutier dintre Pașcani și Brătești a ajuns astfel la patru persoane decedate, dintre care doi copii și doi adulți.
Dosar penal după accidentul mortal din Iași
Șoferul camionului a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.