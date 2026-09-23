A furat 40.000 de lei de la proprietarul fermei unde lucra și a fugit. Unde a fost prins angajatul din Dolj

Un angajat al unei ferme de animale din județul Dolj este cercetat după ce ar fi furat 40.000 de lei dintr-un imobil și ar fi dispărut imediat după comiterea faptei. Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, a fost găsit câteva zile mai târziu în județul Hunedoara. Polițiștii aveau să recupereze asupra sa cea mai mare parte din banii reclamați ca fiind furați.
Proprietarul fermei a anunțat Poliția
Incidentul a fost sesizat polițiștilor în data de 17 septembrie, în jurul orei 18:00. Un bărbat de 54 de ani, din comuna Jina, județul Sibiu, a reclamat faptul că dintr-un imobil situat în extravilanul comunei Bucovăț i-ar fi dispărut o sumă importantă de bani.
În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că principalul suspect este un angajat al fermei de animale deținute de persoana vătămată.
Potrivit anchetatorilor, bărbatul din comuna Pleșoi ar fi profitat de faptul că proprietarul nu se afla în acel moment la fermă. Acesta ar fi luat 40.000 de lei, după care ar fi plecat fără să anunțe pe nimeni și fără să precizeze unde se îndreaptă.
Suspectul a fost găsit în Hunedoara
Polițiștii au continuat verificările pentru a-l localiza pe bărbatul de 45 de ani. Acesta a fost depistat în noaptea de luni spre marți, în orașul Petrila, județul Hunedoara.
În momentul în care a fost găsit, asupra lui se aflau 33.000 de lei. Banii au fost ridicați de polițiști în vederea continuării cercetărilor, urmând ca ancheta să stabilească exact proveniența și modul în care a fost cheltuită sau păstrată diferența din suma reclamată.
Astfel, din cei 40.000 de lei despre care proprietarul fermei susține că i-au fost furați, 33.000 de lei au fost recuperați.
Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore
După depistarea sa, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. El este cercetat penal pentru săvârșirea infracțiunii de furt.
Urmează ca suspectul să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, unde procurorii vor decide asupra măsurii preventive care se impune în cazul său.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc furtul și pentru recuperarea integrală a prejudiciului.