A furat 40.000 de lei de la proprietarul fermei unde lucra și a fugit. Unde a fost prins angajatul din Dolj

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 23 sept. 2026, 14:36

Un angajat al unei ferme de animale din județul Dolj este cercetat după ce ar fi furat 40.000 de lei dintr-un imobil și ar fi dispărut imediat după comiterea faptei. Bărbatul, în vârstă de 45 de ani, a fost găsit câteva zile mai târziu în județul Hunedoara. Polițiștii aveau să recupereze asupra sa cea mai mare parte din banii reclamați ca fiind furați.

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