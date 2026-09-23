Noi informații în cazul tinerei găsite moartă într-o valiză în râul Olt. Ce s-ar fi întâmplat înainte de dispariție

Publicat 23 sept. 2026, 11:39 Actualizat 23 sept. 2026, 12:19

Apar noi informații în cazul Valentinei Ioana Tănăsie, tânăra de 28 de ani din Filiași al cărei trup neînsuflețit a fost descoperit într-o valiză, în apele râului Olt, în zona barajului Ionești. Anchetatorii încearcă să reconstituie ultimele ore din viața femeii și să afle cine se află în spatele crimei.

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