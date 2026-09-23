Noi informații în cazul tinerei găsite moartă într-o valiză în râul Olt. Ce s-ar fi întâmplat înainte de dispariție

Apar noi informații în cazul Valentinei Ioana Tănăsie, tânăra de 28 de ani din Filiași al cărei trup neînsuflețit a fost descoperit într-o valiză, în apele râului Olt, în zona barajului Ionești. Anchetatorii încearcă să reconstituie ultimele ore din viața femeii și să afle cine se află în spatele crimei.
UPDATE 2 - „În cursul zilei de 22.09.2026 lucrătorii din cadrul IPJ Vâlcea au fost sesizaţi telefonic de către o persoană care se afla la pescuit malul râului Olt, în zona Barajului Ioneşti, jud. Vâlcea, cu privire la faptul că a identificat un bagaj care plutea la suprafaţa apei, iar în interiorul acestuia se află un cadavru. Astfel, pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea s-a format un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de omor, faptă prevăzută de articolul 188 alin.1 Cod penal, iar cu ocazia cercetărilor desfăşurate s-a stabilit că victima este o persoană de sex feminin, în vârstă de 28 de ani, originară din judeţul Dolj, care locuia fără forme legale pe raza unei comune din jud. Vâlcea. Cu ocazia efectuării necropsiei au fost identificate mai multe leziuni traumatice pe corpul victimei, stabilindu-se astfel că moartea acesteia a fost violentă şi datează din 21.09.2026.
La acest moment cercetările se desfăşoară in personam, faţă de o persoană de sex masculin, în vârstă de 30 de ani, din judeţul Vâlcea, care are calitatea de suspect şi cu privire la care există informaţii ar fi părăsit teritoriul ţării anterior descoperirii faptei.
Precizăm că aceste activități nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție de care beneficiază persoanele implicate în procedurile judiciare.
Activităţile de urmărire penale au fost efectuate de către procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea împreună cu organele de cercetare penală din cadrul IPJ Vâlcea şi IPJ Sibiu.”, se arată în comunicatul transmis de oamenii legii.
UPDATE 1 - Adrian Vrăbete, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, a confirmat pentru Realitatea.net ca suspectul este de negăsit și ar fi părăsit țara deja.
„Conform tatălui victimei, vecinii i-ar fi spus că iubitul Valentinei le-ar fi mărturisit că urma să plece în străinătate. Tatăl tinerei mai susține că fiica sa și iubitul ei s-au cunoscut pe internet și aveau o relație de aproximativ trei luni. Acesta afirmă că între cei doi ar mai fi existat certuri violente și că tânăra ar fi fost lovită și în trecut.
Valiza în care a fost găsit cadavrul avea aproximativ 80 pe 50 de centimetri și era impermeabilă. Victima prezenta două lovituri în zona capului, iar una dintre răni ar fi fost fatală. De asemenea, tânăra avea cinci coaste rupte, arată Digi 24”
Potrivit unor surse apropiate anchetei, în noaptea de duminică spre luni ar fi avut loc o ceartă între tânără și concubinul ei. Sursele susțin că bărbatul ar fi fost foarte gelos.
Ce s-ar fi întâmplat în zilele dinaintea dispariției
Conform informațiilor obținute în timpul cercetărilor, luni, tânăra ar fi încercat să îl contacteze telefonic pe bărbat, însă acesta nu i-ar fi răspuns.
Ulterior, bărbatul ar fi sunat-o și i-ar fi spus că se afla la un salon și că nu putea vorbi în acel moment.
Marți, tatăl Valentinei ar fi plecat în Vâlcea. Potrivit surselor, în acel moment nici tânăra, nici concubinul său nu s-ar fi aflat în localitate.
Ulterior, familia a alertat autoritățile cu privire la dispariția tinerei, fiind făcut un apel la 112.
În aceeași perioadă, anchetatorii au început verificările pentru a stabili unde se afla Valentina și ce s-a întâmplat cu ea înainte ca trupul său să fie descoperit în râul Olt.
Nu existau sesizări anterioare privind conflicte între cei doi
În paralel cu informațiile obținute în anchetă, polițiștii verifică și istoricul relației dintre victimă și bărbatul cu care aceasta ar fi fost în concubinaj.
Potrivit autorităților, nu au fost identificate sesizări anterioare privind existența unei stări conflictuale între cei doi concubini.
Există însă un element din trecutul bărbatului care a intrat în verificările anchetatorilor. În urmă cu aproximativ patru ani, împotriva acestuia ar fi fost emis un ordin de protecție provizoriu (OPP) în cazul unei alte partenere de viață.
Acest aspect urmează să fie analizat în contextul anchetei actuale, fără ca existența ordinului emis în urmă cu patru ani să stabilească, în sine, vreo legătură cu moartea Valentinei.
Trupul tinerei, găsit într-o valiză în râul Olt
Valentina Ioana Tănăsie, în vârstă de 28 de ani, din Filiași, a fost găsită moartă marți după-amiază, după ce mai mulți pescari au observat o valiză plutind în zona barajului Ionești.
Aceștia au reușit să aducă valiza la mal și au alertat autoritățile după ce au descoperit trupul unei femei în interior.
La fața locului au intervenit polițiști și criminaliști, iar zona a fost securizată pentru efectuarea cercetărilor.
Primele informații indică existența unor urme de violență pe trupul victimei, iar anchetatorii așteaptă rezultatele necropsiei pentru a stabili cauza exactă a morții și natura leziunilor.
În atenția polițiștilor se află și bărbatul care ar fi avut o relație cu tânăra. Acesta ar fi căutat pentru a fi identificat și audiat. Oamenii legii l-au prins seara trecută, în județul Sibiu, pe individul care l-a transportat pe criminal.
Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor pentru stabilirea întregii succesiuni de evenimente, identificarea autorului și clarificarea modului în care trupul Valentinei a ajuns în apele râului Olt.