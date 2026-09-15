Nick Rădoi, în doliu la capela unde este depusă Mădălina Apostol. Primele imagini după moartea partenerei sale

Nick Rădoi a revenit de urgență în România după moartea Mădălinei Apostol și a mers direct la capela unde este depus sicriul acesteia. Omul de afaceri a vorbit despre durerea provocată de pierderea femeii care a avut un rol important în viața sa și despre problemele cu care aceasta s-ar fi confruntat de-a lungul anilor.
Nick Rădoi a revenit în România după vestea tragică
Moartea Mădălinei Apostol l-a determinat pe Nick Rădoi să se întoarcă rapid în România. Potrivit declarațiilor sale pentru un post TV cunoscut, omul de afaceri a încercat să ajungă cât mai repede alături de familia partenerei sale.
La aeroport, acesta a fost întâmpinat de Tony, fiul Mădălinei Apostol. Întâlnirea dintre cei doi a avut loc într-un moment deosebit de dificil, după dispariția femeii care a fost apropiată de Nick Rădoi.
Omul de afaceri a mărturisit că îi este în continuare foarte greu să accepte realitatea și că va avea nevoie de timp pentru a înțelege că Mădălina nu mai este.
„Tot nu-mi vine să cred nici la ora actuală că ne-a părăsit. E foarte greu pentru mine”, a declarat Nick Rădoi pentru presa mondenă.
Ce spune Nick Rădoi despre moartea Mădălinei Apostol
Nick Rădoi a comentat și informațiile apărute în spațiul public după moartea Mădălinei Apostol. El a susținut că femeia își iubea foarte mult familia și copiii și că, din perspectiva sa, situația trebuie privită prin prisma problemelor cu care aceasta s-ar fi confruntat de mai mulți ani.
Omul de afaceri a respins interpretarea potrivit căreia Mădălina ar fi dorit să își încheie viața și a vorbit despre atașamentul pe care aceasta îl avea față de copii și familie.
Declarațiile reprezintă punctul de vedere al lui Nick Rădoi și nu stabilesc oficial circumstanțele morții Mădălinei Apostol.
„Sunt aici pentru a fi lângă familie. Va fi foarte greu ca eu să cred că Mădălina nu mai e lângă noi”, a transmis acesta pentru sursa citată mai sus.
Nick Rădoi vorbește despre problemele cu care s-ar fi confruntat Mădălina
Omul de afaceri a explicat că, potrivit experienței sale, problemele cu care Mădălina Apostol s-ar fi confruntat nu ar fi fost recente. El a susținut că aceasta s-ar fi luptat cu ele timp de mai mulți ani și că, la un moment dat, crezuse că situația se îmbunătățise.
Nick Rădoi a povestit că a încercat să o sprijine și că a fost bucuros atunci când Mădălina a acceptat să vină în România. Conform relatării sale, discuțiile dintre cei doi îl făcuseră să creadă că aceasta depășise perioada dificilă.
„Eu chiar am fost foarte bucuros că am convins-o să vină în România”, a spus Nick Rădoi.
Acesta a mai afirmat că Mădălina ar fi trecut în trecut prin momente dificile, după care își revenea și regreta perioadele respective. Potrivit lui, în ultima perioadă părea să aibă o stare mult mai bună.
Primele imagini cu Nick Rădoi la capelă
După revenirea în țară, Nick Rădoi s-a deplasat la capela Bisericii Sfinții Împărați Constantin și Elena din Piața Muncii, locul în care este depus sicriul Mădălinei Apostol.
Primele imagini surprinse la capelă îl arată pe omul de afaceri în doliu, în timp ce merge să fie alături de familia îndurerată și să își ia rămas-bun de la Mădălina.
Prezența sa vine într-un moment dificil pentru familie, prieteni și pentru cei care au cunoscut-o pe Mădălina Apostol.
Mădălina Apostol va fi înmormântată joi
Ceremonia de înmormântare a Mădălinei Apostol este programată pentru joi. Familia, prietenii și apropiații urmează să se reunească pentru a o conduce pe ultimul drum.
Nick Rădoi a transmis că intenționează să rămână aproape de familia acesteia în această perioadă și că pierderea este una pe care îi este dificil să o accepte.