Nick Rădoi, în doliu la capela unde este depusă Mădălina Apostol. Primele imagini după moartea partenerei sale

Publicat 15 sept. 2026, 22:40 Actualizat 15 sept. 2026, 22:46

Nick Rădoi a revenit de urgență în România după moartea Mădălinei Apostol și a mers direct la capela unde este depus sicriul acesteia. Omul de afaceri a vorbit despre durerea provocată de pierderea femeii care a avut un rol important în viața sa și despre problemele cu care aceasta s-ar fi confruntat de-a lungul anilor.

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