Lavrov explică rețeta rusească pentru pace: se negociază la masă în timp ce războiul continuă pe front

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov susține că diplomația și operațiunile militare pot continua simultan în Ucraina, în timp ce Moscova discută cu Washingtonul despre o posibilă soluționare negociată a conflictului.
Serghei Lavrov spune că luptele și negocierile pot continua simultan
Rusia este pregătită să reia negocierile de pace privind războiul din Ucraina, însă Moscova nu consideră că operațiunile militare trebuie suspendate pe durata discuțiilor. Poziția a fost exprimată marți de ministrul rus de externe Serghei Lavrov, într-un interviu acordat televiziunii de stat de la Moscova, citat de agenția EFE.
Diplomatul rus a susținut că desfășurarea simultană a acțiunilor militare și a negocierilor diplomatice nu reprezintă o contradicție.
„Lupte și diplomație. Nu văd niciun motiv să nu se poată desfășura în paralel și simultan, așa cum s-a întâmplat pe parcursul istoriei”, a spus Lavrov.
Ministrul rus de externe a explicat că această abordare este legată de ceea ce Moscova consideră a fi o „înșelăciune” suferită în 2022, în timpul negocierilor purtate între Rusia și Ucraina.
De ce invocă Moscova negocierile de la Istanbul din 2022
Potrivit lui Lavrov, Rusia a acceptat atunci retragerea trupelor din apropierea Kievului ca pe un „gest de bunăvoință”, în condițiile în care Moscova susține că exista perspectiva încheierii unui acord de pace după negocierile desfășurate în martie și aprilie 2022 la Istanbul.
Versiunea prezentată de Moscova este că părțile ajunseseră aproape de un acord, însă Kievul ar fi renunțat ulterior la document la solicitarea Washingtonului și a premierului britanic de la acea vreme, Boris Johnson.
Rusia susține că Ucraina nu a mai dorit să semneze acordul după retragerea trupelor ruse din zona capitalei ucrainene.
Kievul are însă o versiune diferită asupra negocierilor și a condițiilor discutate la Istanbul.
Ce susține Kievul că prevedea acordul abandonat
Potrivit versiunii ucrainene, proiectul de acord care nu a mai fost încheiat conținea prevederi prin care Ucraina urma să adopte un statut de neutralitate geopolitică.
Printre condițiile menționate se numărau renunțarea la perspectiva aderării la NATO, limitarea capacităților militare ale Ucrainei și acordarea unui statut special provinciilor din estul țării.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat categoric opoziția față de aceste clauze.
După ce Kievul a respins în cele din urmă acordul în forma negociată, președintele rus Vladimir Putin a transmis că Rusia nu își va abandona obiectivele militare pe durata unor eventuale negocieri de pace ulterioare.
Lavrov a declarat că această poziție a Moscovei nu s-a schimbat.
„Această politică rămâne în vigoare și astăzi”, a adăugat ministrul rus de externe.
Moscova spune că discuțiile cu SUA vor continua
Declarațiile lui Lavrov vin în aceeași zi în care Vladimir Putin a discutat telefonic cu președintele american Donald Trump.
Cu puțin timp înaintea interviului, șeful diplomației ruse afirmase că Moscova intenționează să continue dialogul cu Washingtonul privind o soluționare negociată a războiului din Ucraina.
Lavrov a susținut că Statele Unite acceptă realitatea de pe teren și resping perspectiva aderării Ucrainei la NATO.
Emisarii lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, care s-au aflat sâmbătă la Moscova și duminică la Kiev, „recunosc aceste puncte fundamentale și încearcă să joace un rol constructiv”, a spus Lavrov.
Zelenski vorbește despre o posibilă întâlnire în această lună
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că negociatorii Rusiei, Ucrainei și Statelor Unite s-ar putea reuni chiar în cursul acestei luni pentru a discuta o soluționare negociată a războiului.
Moscova este însă mai rezervată în privința unei asemenea reuniuni și consideră că este încă „prea devreme” pentru a purta discuții concrete despre organizarea ei.
În cadrul convorbirii telefonice de marți, Donald Trump a cerut o încetare rapidă a operațiunilor militare, potrivit consilierului pentru politică externă al lui Vladimir Putin, Iuri Ușakov.
Ușakov a precizat că Putin i-a prezentat președintelui american o „analiză obiectivă și detaliată” a situației de pe frontul ucrainean.
Putin susține că armata rusă avansează în Donbas
Președintele rus a afirmat în mod repetat că forțele sale continuă să înainteze pe frontul din Ucraina și că preluarea controlului asupra întregii regiuni Donbas, din estul țării, este doar o chestiune de timp.
Potrivit lui Iuri Ușakov, Putin a discutat cu Trump inclusiv despre măsurile pe care Statele Unite le-ar putea lua pentru oprirea rapidă a ostilităților.
„A subliniat ceea ce americanii ar putea face în mod realist pentru a pune rapid capăt ostilităților”, a declarat Ușakov.
Consilierul Kremlinului a mai spus că Vladimir Putin l-a asigurat pe Donald Trump că Rusia nu are „niciun plan agresiv” față de Europa.