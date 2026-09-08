Zboruri suspendate și întârzieri masive în Marea Britanie, după o defecțiune la controlul traficului aerian

Mai multe aeroporturi din Marea Britanie se confruntă marți cu întârzieri importante și suspendarea temporară a unor plecări, după o defecțiune tehnică produsă în sistemul național de control al traficului aerian. Printre aeroporturile afectate se numără Heathrow și Gatwick, cele mai aglomerate două aeroporturi londoneze.
Potrivit informațiilor transmise de autoritățile și operatorii implicați, zborurile spre Heathrow și Gatwick au fost oprite cel puțin până la ora 19.00, ora locală. Probleme sunt semnalate și pe alte aeroporturi mari, iar pasagerii sunt sfătuiți să verifice în timp real statusul curselor.
Defecțiune la centrul de control NATS din Swanwick
Incidentul are legătură cu o avarie apărută la echipamentele centrului NATS de la Swanwick, în apropiere de Southampton. NATS este instituția care gestionează controlul traficului aerian în Regatul Unit.
Problema ar fi apărut puțin după ora 13.00, ora locală, și este descrisă ca o defecțiune în procesarea datelor. Deocamdată, cauza exactă a incidentului nu a fost comunicată oficial.
„Investigăm o problemă tehnică ce provoacă anumite perturbări ale plecărilor. Inginerii noștri se află la fața locului și vom oferi informații actualizate cât mai curând posibil”, a transmis NATS.
Reprezentanții serviciului britanic de control al traficului aerian și-au cerut scuze pentru situație și le-au recomandat călătorilor să urmărească anunțurile companiilor aeriene înainte de a pleca spre aeroport.
Ce aeroporturi sunt afectate
Pe lângă Heathrow și Gatwick, restricțiile și întârzierile au afectat operațiunile de pe mai multe aeroporturi britanice:
London City
Manchester
Stansted
Luton
East Midlands
Birmingham
Belfast City
Aberdeen
Glasgow
Southampton
Edinburgh
Cardiff
Aeroportul Manchester a confirmat că activitatea este afectată direct de problema tehnică și a avertizat că întârzierile ar putea continua pe parcursul zilei. Pentru moment, sunt anticipate mai ales întârzieri, însă situația poate evolua în funcție de durata intervenției.
Și aeroportul din Edinburgh a precizat că lucrează împreună cu NATS și companiile aeriene pentru limitarea efectelor asupra pasagerilor.
Zboruri din Europa, oprite înainte de decolare
Eurocontrol a anunțat că incidentul este asociat cu sistemele de procesare a datelor utilizate de controlul traficului aerian din Marea Britanie. Ca urmare, unele curse care urmau să plece din Europa continentală către Regatul Unit au rămas temporar la sol, neprimind autorizație pentru decolare.
Totodată, mai multe aeroporturi din Irlanda și Germania au fost plasate în regim de așteptare pentru eventualitatea redirecționării unor aeronave care nu pot ateriza la Heathrow.
British Airways a confirmat că zborurile sale sunt afectate de perturbări și a subliniat că problema nu depinde de compania aeriană. Operatorul a transmis că încearcă să ofere sprijin pasagerilor și să găsească soluții pentru continuarea călătoriilor.
Efectele pot continua și miercuri
Chiar dacă defecțiunea va fi remediată rapid, reluarea completă a programului de zbor poate dura. Cursele care au rămas la sol sau au fost întârziate trebuie reintroduse treptat în fluxul aerian, ceea ce poate crea întârzieri suplimentare.
Potrivit presei britanice, efectele în lanț ale incidentului ar putea fi resimțite inclusiv miercuri. Operatorii de la Heathrow avertizează că blocajul poate duce la aglomerarea terminalelor, dar și la ocuparea spațiilor destinate staționării aeronavelor.