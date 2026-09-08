Zboruri suspendate și întârzieri masive în Marea Britanie, după o defecțiune la controlul traficului aerian

Scris de Darius Stănescu Publicat: 8 sept. 2026, 18:40

Mai multe aeroporturi din Marea Britanie se confruntă marți cu întârzieri importante și suspendarea temporară a unor plecări, după o defecțiune tehnică produsă în sistemul național de control al traficului aerian. Printre aeroporturile afectate se numără Heathrow și Gatwick, cele mai aglomerate două aeroporturi londoneze.

Distribuie articolul