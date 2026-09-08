Lavrov atacă UE înaintea alegerilor din Rusia și invocă România: „L-au eliminat din cursă și gata”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 8 sept. 2026, 15:07

Serghei Lavrov susține că Uniunea Europeană ar pregăti observatori speciali care să urmărească „în secret” alegerile pentru Duma de Stat a Rusiei din 18-20 septembrie 2026. Ministrul rus de Externe a invocat și alegerile din România, prezentând propria interpretare asupra scrutinului.

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