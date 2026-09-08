Serghei Lavrov susține că Uniunea Europeană ar pregăti observatori speciali care să urmărească „în secret” alegerile pentru Duma de Stat a Rusiei din 18-20 septembrie 2026. Ministrul rus de Externe a invocat și alegerile din România, prezentând propria interpretare asupra scrutinului.
Uniunea Europeană ar pregăti observatori speciali care „vor urmări pe ascuns” alegerile pentru Duma de Stat a Rusiei, programate în perioada 18-20 septembrie 2026, susține ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat proiectului online „Sama Menşova” și au fost preluate de agenția rusă TASS.
Ce susține Serghei Lavrov despre observatorii Uniunii Europene?
Serghei Lavrov susține că Uniunea Europeană ar pregăti observatori speciali care să urmărească în secret modul în care se desfășoară alegerile din Rusia.
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„În prezent, primim informaţii conform cărora Uniunea Europeană începe să pregătească nişte observatori speciali care vor urmări în secret modul în care se desfăşoară alegerile noastre”, a subliniat şeful Ministerului rus de Externe, citat de agenţia de presă TASS.
Ce a spus Lavrov despre alegerile din Ucraina?
Lavrov a invocat și scrutinul prezidențial din Ucraina din 2004 pentru a critica ceea ce el a descris drept intervenția Occidentului în procesele electorale.
„Ar trebui să se uite la ei înşişi: în 2004, în Ucraina, tocmai Occidentul a forţat organizarea unui al treilea tur de scrutin, a forţat Curtea Constituţională a Ucrainei – care veghează asupra legii fundamentale a ţării, iar aceasta nu prevede un al treilea tur – să ia această decizie”, a continuat Lavrov. „Pentru numele lui Dumnezeu, s-a făcut asta şi la putere a ajuns nu (fostul preşedinte al Ucrainei) Victor Ianukovici, ci Victor Iuşcenko”, a spus Lavrov.
Ce a declarat Serghei Lavrov despre alegerile din România?
Ministrul rus de Externe a făcut referire și la alegerile din România, prezentând propria interpretare asupra modului în care s-a desfășurat scrutinul.
„În prima etapă, totul a decurs absolut corect, niciunul dintre observatori nu a remarcat nimic; a câştigat o persoană care nu s-a pronunţat în favoarea respectării orbeşti a ordinelor de la Bruxelles, ci în favoarea formulării intereselor naţionale româneşti. În ciuda faptului că nu era nimic de criticat, a fost «eliminat din cursă» şi gata”, a reamintit Lavrov.
Afirmațiile îi aparțin ministrului rus de Externe și reflectă poziția exprimată de acesta în interviul citat de TASS.
Când au loc alegerile pentru Duma de Stat a Rusiei?
Alegerile pentru deputații Dumei de Stat din cea de-a noua legislatură sunt programate în perioada 18-20 septembrie 2026.