Cetățean moldovean, reținut în Rusia. FSB îl acuză că ar fi încercat să asasineze un militar rus de rang înalt

Un cetățean al Republicii Moldova a fost reținut în Rusia, fiind suspectat că ar fi încercat să asasineze un militar de rang înalt din Ministerul rus al Apărării. Potrivit FSB, tânărul ar fi fost recrutat de serviciile speciale ucrainene și pregătit la Kiev.
Un cetățean al Republicii Moldova a fost reținut în Rusia, fiind suspectat că ar fi încercat să ucidă un militar de rang înalt din Ministerul rus al Apărării. Potrivit Serviciului Federal de Securitate al Rusiei, citat de TASS, suspectul este Nicolae Cociu, cetățean moldovean născut în 2004, care a fost prins în regiunea Astrahan.
Cum ar fi avut loc tentativa de asasinare?
Potrivit anchetatorilor ruși, tentativa de asasinare ar fi avut loc în dimineața zilei de 3 septembrie, în localitatea Probujdenie, din regiunea Saratov. Conform informațiilor prezentate de autoritățile ruse, suspectul ar fi tras de cel puțin șase ori asupra militarului.
Victima a supraviețuit atacului și a fost transportată la spital, potrivit anchetatorilor ruși. Autoritățile nu au oferit în informațiile prezentate detalii despre identitatea sau funcția exactă a militarului vizat.
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De ce susține FSB că tânărul ar fi fost trimis în Rusia?
FSB susține că cetățeanul moldovean ar fi fost recrutat în 2025, prin intermediul unei rețele sociale, de serviciile speciale ucrainene. Potrivit FSB, în martie 2026 acesta ar fi fost instruit la Kiev în folosirea armelor și a explozibililor, după care ar fi intrat în Rusia prin state terțe.
Comitetul de Investigații al Rusiei susține că tânărului i-ar fi fost promisă o recompensă de 70.000 de dolari pentru uciderea militarului.
După intrarea în Rusia, suspectul ar fi primit prin Telegram informații despre țintă, locuința acesteia, locul unde se afla arma și traseul pe care urma să îl folosească pentru a fugi după atac, potrivit FSB.
Ce susține FSB despre declarațiile suspectului?
FSB afirmă că Nicolae Cociu și-ar fi recunoscut implicarea în timpul declarațiilor făcute după reținere. Serviciul rus de securitate a difuzat imagini în care persoana reținută ar fi spus că a fost trimisă în Rusia pentru a ucide un general.
Acuzațiile prezentate împotriva cetățeanului moldovean provin de la autoritățile ruse, iar informațiile furnizate nu indică existența unei hotărâri definitive într-un dosar penal.