Cetățean moldovean, reținut în Rusia. FSB îl acuză că ar fi încercat să asasineze un militar rus de rang înalt

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 8 sept. 2026, 12:36

Un cetățean al Republicii Moldova a fost reținut în Rusia, fiind suspectat că ar fi încercat să asasineze un militar de rang înalt din Ministerul rus al Apărării. Potrivit FSB, tânărul ar fi fost recrutat de serviciile speciale ucrainene și pregătit la Kiev.

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