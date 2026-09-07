Roboții au ieșit în stradă ca să ceară protejarea locurilor de muncă. Protestul care pare desprins dintr-un film SF

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 sept. 2026, 23:21

O imagine neobișnuită a avut loc la Varșovia, unde aproximativ 30 de roboți au mărșăluit până la Ministerul Afacerilor Digitale și au cerut autorităților să reglementeze folosirea Inteligenței Artificiale în domeniul muncii.

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