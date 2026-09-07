Roboții au ieșit în stradă ca să ceară protejarea locurilor de muncă. Protestul care pare desprins dintr-un film SF

O imagine neobișnuită a avut loc la Varșovia, unde aproximativ 30 de roboți au mărșăluit până la Ministerul Afacerilor Digitale și au cerut autorităților să reglementeze folosirea Inteligenței Artificiale în domeniul muncii.
Aproximativ 30 de roboți au ieșit luni în stradă în Polonia pentru a protesta împotriva efectelor pe care Inteligența Artificială le-ar putea avea asupra pieței muncii. Umanoizi bipezi și roboți patrupezi asemănători câinilor au mărșăluit până în fața Ministerului Afacerilor Digitale din Varșovia și au transmis un mesaj care pare desprins dintr-un film SF.
„Apărați locurile de muncă”, „E timpul să stabilim reguli” și „Nu așteptați, reglementați” au fost câteva dintre sloganurile difuzate în timpul manifestației.
Roboții au cerut reguli pentru Inteligența Artificială
Protestatarii neobișnuiți au fluturat steaguri și au parcurs străzile din Varșovia, în timp ce revendicările erau transmise prin difuzoare.
Printre participanți s-au aflat roboți umanoizi și mașini robotizate cu patru picioare, asemănătoare unor câini.
„Roboții de aici pentru a arăta că această tehnologie este deja o realitate”, a explicat pentru AFP Agibot A3, unul dintre roboții umanoizi prezenți.
Manifestația a fost organizată de Democratism, o inițiativă care urmărește să deschidă o dezbatere despre efectele sociale și economice ale automatizării.
Organizatorii se tem că oamenii vor fi înlocuiți
Grzegorz Kulis, organizatorul protestului, a explicat că una dintre principalele teme este posibila înlocuire a angajaților umani cu roboți umanoizi și sisteme de Inteligență Artificială.
„Dorim în special să abordăm problema potenţialei înlocuiri a oamenilor, atât cu roboţi umanoizi, cât şi cu inteligenţa artificială, în profesiile bazate pe cunoaştere”, a explicat pentru AFP organizatorul protestului, Grzegorz Kulis.
El a atras atenția asupra avantajului economic pe care roboții l-ar putea avea în fața angajaților umani dacă tehnologia va continua să se dezvolte.
„Dacă un astfel de robot este de câteva ori mai eficient şi mai puţin costisitor, puţini şefi de companii vor spune: Voi continua să angajez oameni”, a adăugat el.
Un specialist în robotică spune că este „înspăimântat”
Grzegorz Kulis ocupă în prezent funcția de director IT într-o companie de robotică, dar este și CEO al unei agenții de recrutare.
El a făcut parte și din Consiliul pieței muncii din cadrul Ministerului Familiei, Muncii și Politicii Sociale din Polonia.
Kulis spune că este „înspăimântat” de transformările tehnologice care ar putea schimba modul în care societatea este organizată în jurul muncii.
Ministrul polonez a venit să vadă roboții
Protestul a atras atenția autorităților de la Varșovia. Roboții au fost vizitați de ministrul Afacerilor Digitale, Krzysztof Gawkowski.
Oficialul polonez a avertizat asupra riscurilor care pot apărea din combinarea unor sisteme de Inteligență Artificială insuficient controlate cu roboți umanoizi capabili să evolueze pe măsură ce tehnologia avansează.
„Modelele de inteligenţă artificială necontrolată, integrate în umanoizi care vor continua la rândul lor să evolueze pe măsură ce robotizarea progresează, constituie o problemă majoră”, a declarat ministrul polonez.
Polonia a introdus cadrul pentru aplicarea Legii AI
Protestul are loc într-un moment în care Polonia își adaptează legislația la normele europene privind Inteligența Artificială.
În luna iulie, președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a promulgat un proiect de lege guvernamental destinat implementării Legii europene privind inteligența artificială.
Actul normativ a creat o autoritate națională responsabilă de aplicarea reglementărilor europene existente.