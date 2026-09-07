Temutele rachete Oreshnik au ajuns în Belarus. Kievul este în alertă

Unități ale brigăzii ruse de rachete 101, echipate cu sistemul balistic Oreshnik, au fost desfășurate în Belarus, potrivit șefului informațiilor militare ucrainene.
Unități ruse dotate cu Oreshnik au ajuns în Belarus
Unități ale Brigăzii 101 de rachete a Rusiei, echipată cu sistemul de rachete balistice cu rază intermediară Oreshnik, sunt desfășurate în Belarus, a declarat șeful serviciului de informații militare al Ucrainei, Oleh Ivashchenko.
Informația a fost prezentată într-un interviu acordat agenției ucrainene Ukrinform și publicat pe 7 septembrie. Declarația vine la mai mult de șase luni după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertiza că Belarus găzduiește deja „integral sau parțial” sistemul Oreshnik.
Potrivit lui Zelenski, Rusia finalizase deja „lucrările pregătitoare, tehnice” necesare pentru desfășurarea sistemului în Belarus. Președintele ucrainean considera atunci că amplasarea rachetelor reprezintă un risc major de escaladare, scrie Kyiv Independent.
Oreshnik este dificil de interceptat
Oreshnik este considerată o variantă modificată a rachetei sol-sol Rubezh. Viteza foarte mare a acesteia face interceptarea deosebit de dificilă și reprezintă o provocare importantă pentru sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei.
Sistemul este proiectat pentru a putea transporta focoase nucleare. Rachetele Oreshnik utilizate de Rusia în atacurile cunoscute asupra Ucrainei nu au avut însă focoase nucleare.
Președintele rus Vladimir Putin susține că Oreshnik nu poate fi interceptată, afirmație contestată de experți militari.
Până în prezent sunt cunoscute trei atacuri în care Rusia a folosit acest tip de rachetă, iar pagubele provocate au fost limitate.
Rusia a folosit Oreshnik de trei ori împotriva Ucrainei
Prima utilizare cunoscută a unui Oreshnik a avut loc în noiembrie 2024, când Rusia a lovit orașul Dnipro.
A doua utilizare a sistemului a avut loc în cadrul unui atac de amploare asupra vestului Ucrainei, inclusiv asupra orașului Liov.
Cel mai recent atac cunoscut cu o rachetă Oreshnik a fost lansat în luna mai asupra localității Bila Țerkva, situată la aproximativ 80 de kilometri sud de Kiev.
Kievul este preocupat și de activitatea dronelor rusești
Oleh Ivashchenko a vorbit și despre o altă situație care preocupă autoritățile ucrainene. Belarus ar fi permis Rusiei să instaleze pe teritoriul său repetitoare de semnal radio utilizate pentru ajustarea atacurilor cu drone Shahed asupra infrastructurii civile și critice din Ucraina.
Șeful serviciului de informații militare al Ucrainei a atras atenția asupra implicațiilor acestei decizii.
„Și dacă Belarus nu a acordat o astfel de permisiune, acest lucru indică faptul că Minsk nu mai controlează activitățile Rusiei pe propriul său teritoriu”, a declarat Ivashchenko, citat de Ukrinform.
Ucraina nu vede semne că Belarus ar intra în război
Potrivit evaluării lui Ivashchenko, Rusia încearcă să folosească teritoriul și resursele militare ale Belarusului pentru susținerea războiului împotriva Ucrainei.
În pofida acestor evoluții, Kievul nu observă în prezent indicii că Minsk s-ar pregăti să intre direct în războiul Rusiei împotriva Ucrainei.
Șeful serviciului de informații militare ucrainean apreciază că, în acest moment, amenințarea provenită din Belarus, situat la nord de Ucraina, este redusă.
Belarusul este condus de Aleksandr Lukașenko din 1994 și se numără printre cei mai apropiați aliați ai Moscovei. Țara a oferit Rusiei sprijin politic și militar încă de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei.