Un general rus, prins că fura benzina destinată Poliției. Cum funcționa schema

Publicat 7 sept. 2026, 18:22 Actualizat 7 sept. 2026, 18:31 Sursă The Moscow Times

Un general-maior și doi ofițeri superiori din Ministerul rus de Interne, alături de patru reprezentanți ai unei companii petroliere, sunt acuzați că au furat combustibil destinat mașinilor Poliției.

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