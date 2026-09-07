Un general rus, prins că fura benzina destinată Poliției. Cum funcționa schema

Un general-maior și doi ofițeri superiori din Ministerul rus de Interne, alături de patru reprezentanți ai unei companii petroliere, sunt acuzați că au furat combustibil destinat mașinilor Poliției.
Generalul care ar fi coordonat schema de furt
Autoritățile ruse au anunțat arestarea unui general al Poliției din regiunea Moscova, a doi ofițeri superiori și a mai multor directori ai unei rețele locale de benzinării. Ancheta vizează un presupus mecanism prin care combustibilul destinat autovehiculelor Poliției ar fi fost deturnat.
Principalul suspect este general-maiorul Sergei Malkov, care ocupa funcția de adjunct al conducerii structurii Ministerului rus de Interne din regiunea Moscova și era responsabil de logistică, scrie The Moscow Times.
Potrivit anchetatorilor, Malkov ar fi supravegheat schema împreună cu Igor Martyshov, președintele consiliului de administrație al EuroTrans, un important operator de benzinării.
Doi ofițeri au fost demiși după arestare
În dosar sunt vizați și doi subordonați ai generalului. Este vorba despre colonelul Alexei Suyarov și locotenent-colonelul Anna Levina.
Cei trei polițiști au fost demiși din Ministerul rus de Interne după ce au fost arestați. Anchetatorii au solicitat instanței plasarea lor în arest preventiv pe durata cercetărilor.
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Interne, Irina Volk, a precizat că alți trei directori ai companiei EuroTrans au fost, de asemenea, plasați în arest preventiv.
În total, șapte persoane sunt acuzate de delapidare în proporții mari. Pentru această infracțiune, pedeapsa maximă prevăzută de lege ajunge la 10 ani de închisoare.
EuroTrans operează 57 de benzinării
Compania EuroTrans, implicată în anchetă, administrează 57 de benzinării în Moscova și în zona din jurul capitalei ruse.
Arestările au loc după ce autoritățile antitrust au acuzat compania, în luna iunie, de majorarea excesivă a prețurilor la carburanți. Acuzațiile au apărut într-un moment în care atacurile ucrainene cu drone asupra rafinăriilor de petrol provocaseră penurii extinse de combustibil în Rusia.
Reacția pieței nu a întârziat după apariția informațiilor despre anchetă. Acțiunile EuroTrans au scăzut cu 6% la Bursa din Moscova, potrivit Interfax.
Producția de benzină a scăzut puternic în Rusia
Dosarul privind combustibilul destinat Poliției apare într-o perioadă dificilă pentru piața carburanților din Rusia.
Producția de benzină a coborât până la aproximativ 70% din nivelul consumului intern spre sfârșitul lunii august, după mai multe luni în care rafinăriile de petrol au fost ținta unor atacuri.
Datele au fost relatate de Reuters, care a indicat că atacurile asupra infrastructurii petroliere au contribuit la reducerea producției interne de combustibil.