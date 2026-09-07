Un român din Scoția explică mecanismul prin care străinii puteau primi bani de la statul britanic „A fost o lacună în lege”

Andrei, un român stabilit în Glasgow, a vorbit despre dificultățile întâlnite de cei care ajung în Marea Britanie și despre o portiță legislativă prin care unii străini obțineau bani de la stat.
Cum încearcă statul britanic să îi ajute pe cei care ajung în țară
Viața unui român care se mută în Scoția pentru a o lua de la zero poate începe cu o problemă aparent imposibil de rezolvat. Pentru a avea un loc de muncă este nevoie de un cont bancar, însă deschiderea contului presupune să ai un loc în care să locuiești. La rândul său, pentru a putea închiria o locuință este necesar, de multe ori, să ai un loc de muncă.
Andrei, un român care locuiește în Glasgow, a povestit despre această situație în timpul unei discuții cu vloggerul Cosmin Avram, care l-a vizitat în Scoția pentru a afla cum arată viața unui român stabilit în Marea Britanie.
Potrivit acestuia, sistemul britanic încearcă să ofere soluții pentru persoanele care vin în țară și vor să muncească, chiar dacă există numeroase probleme birocratice.
Cazarea oferită de angajator l-a ajutat să înceapă
Andrei a explicat că, atunci când s-a mutat în Marea Britanie, situația lui a fost mai simplă deoarece compania la care lucra i-a oferit cazare gratuită. Nu toate persoanele care ajung în Scoția beneficiază însă de aceeași posibilitate.
Românul a vorbit și despre sistemul de ajutoare sociale din Marea Britanie, despre care spune că poate fi exploatat de anumite persoane. În acest context, el a explicat și cum a funcționat o portiță legislativă de care au profitat străini care încercau să obțină bani de la stat.
Portița legată de studii prin care se puteau obține bani
Una dintre situațiile despre care Andrei a vorbit este legată de accesul la studii. Statul britanic oferă bani persoanelor care urmează cursurile unei facultăți, suma având forma unui împrumut care trebuie returnat după terminarea studiilor.
Statutul de student aducea și alte avantaje, printre care reduceri la transport. Problema apărea, potrivit românului, în ceea ce privește evidența persoanelor care urmau cursurile unei facultăți, a celor care își încheiaseră studiile și își găsiseră un loc de muncă, dar și a celor care terminau facultatea și părăseau Marea Britanie fără să mai returneze banii.
Andrei susține că această situație a fost exploatată de persoane de mai multe naționalități, iar printre cei care au folosit în număr mare această posibilitate s-au aflat români.
„A fost o lacună în lege, pe care nu doar românii, ce multe naționalități au profitat, dar majoritatea erau români (...) Și oamenii se duceau la facultate doar pe hârtie, pentru beneficiile respective și mai și lucrau în același timp. Guvernul și-a dat seama de asta la un moment dat, și băncile la fel, și s-a închis oarecum această portiță și nu se mai poate exploata din punctul ăsta de vedere”, a declarat Andrei, în vlogul lui Cosmin Avram.
Cât costă alimentele într-un supermarket din Scoția
Cosmin Avram a urmărit și prețurile produselor dintr-un supermarket Lidl din Marea Britanie. Printre produsele prezentate s-a numărat ceapa, al cărei preț era de 0,69 de lire pentru un kilogram, echivalentul a aproximativ 4,22 lei.
O caserolă de căpșuni costa 4 lire, adică aproximativ 24,46 de lei, în timp ce 1,5 kilograme de nectarine erau vândute cu 3 lire, aproximativ 18,28 de lei.
Un pepene galben costa 1,69 de lire, echivalentul a 10,33 lei, iar 400 de grame de ciuperci aveau un preț de 1,29 lire, aproximativ 7,89 lei.
În cazul legumelor, vinetele ajungeau la 6 lei pe kilogram, varza la 5,44 lei pe kilogram, iar 1,5 kilograme de morcovi costau aproximativ 4,83 lei.
Cât costă carnea și peștele
Prețurile urmărite de vlogger au inclus și mai multe produse din carne și pește. O caserolă de 240 de grame de somon costa puțin peste 30 de lei, iar șase bucăți de carne de porc aveau un preț de puțin peste 36 de lei.
Un pui gata preparat, care necesita doar încălzire, cântărea aproape 800 de grame și costa 5 lire, adică puțin peste 30 de lei.
Pentru aproximativ 2 kilograme de pui crud, prețul era de circa 30 de lei, în timp ce 400 de grame de carne tocată de porc costau aproape 23 de lei.