Cheltuielile Rusiei pentru războiul cu Ucraina au atins un nou record: 25 de milioane de euro pe oră

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 sept. 2026, 16:37

Cheltuielile Rusiei pentru războiul din Ucraina au atins un nou record în prima jumătate a anului 2026. Moscova a alocat 10,687 trilioane de ruble pentru finanțarea războiului, potrivit unei analize bazate pe datele Ministerului rus de Finanțe.

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