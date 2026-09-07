Cheltuielile Rusiei pentru războiul cu Ucraina au atins un nou record: 25 de milioane de euro pe oră

Cheltuielile Rusiei pentru războiul din Ucraina au atins un nou record în prima jumătate a anului 2026. Moscova a alocat 10,687 trilioane de ruble pentru finanțarea războiului, potrivit unei analize bazate pe datele Ministerului rus de Finanțe.
Rusia își majorează masiv cheltuielile pentru războiul din Ucraina
Cheltuielile Rusiei pentru armată și industria de apărare au continuat să crească puternic în 2026. În primul semestru, bugetul militar a fost cu 30% mai mare decât în aceeași perioadă din 2025, ceea ce reprezintă un plus de 2,46 trilioane de ruble.
Comparativ cu primele șase luni din 2024, cheltuielile pentru război au crescut cu 65%, echivalentul a 4,211 trilioane de ruble. Față de 2023, majorarea ajunge la 145%, iar raportat la primul an al invaziei, la 285%.
Diferența este și mai mare în comparație cu perioada de dinaintea războiului. În raport cu 2021, cheltuielile militare ale Rusiei sunt de peste cinci ori mai mari.
Kremlinul cheltuiește aproape 60 de miliarde de ruble pe zi
Calculele cercetătorului Janis Kluge indică un ritm impresionant al cheltuielilor militare.
În medie, Rusia a alocat pentru război aproximativ 1,78 trilioane de ruble pe lună, adică aproape 59 de miliarde de ruble pe zi. Raportat la fiecare oră, suma ajunge la aproximativ 2,5 miliarde de ruble.
Această evoluție arată ponderea tot mai mare pe care războiul o are asupra finanțelor publice ale Rusiei.
Aproape 44% din cheltuielile statului merg către sectorul militar
În primele șase luni ale anului, cheltuielile pentru apărare au reprezentat 43,8% din totalul cheltuielilor bugetului federal rus, potrivit calculelor lui Kluge.
Este cel mai ridicat nivel estimat până în prezent.
Raportarea la veniturile bugetare indică o presiune și mai mare. Aproximativ 57,3% din veniturile federale au fost direcționate către armată și industria de apărare.
În prima jumătate a lui 2025, aceste ponderi erau de 39,2% din cheltuieli și 46,8% din venituri. În 2021, înaintea invaziei, ele se situau la aproximativ 20% și, respectiv, 19,8%.
Două treimi din cheltuielile militare sunt clasificate
O mare parte din bugetul destinat apărării nu este făcută public.
Conform calculelor lui Kluge, din cele 10,687 trilioane de ruble cheltuite în primul semestru, doar 3,546 trilioane de ruble au fost consemnate drept cheltuieli militare deschise.
Restul de 7,141 trilioane de ruble au fost clasificate.
Cheltuielile secrete au crescut cu aproximativ 42% față de aceeași perioadă a anului trecut. În comparație cu perioada de dinaintea războiului, acestea sunt de peste șapte ori mai mari.
Peste 57 de trilioane de ruble cheltuite pentru război din 2022
De la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022, Rusia a direcționat pentru achiziții militare și de armament aproximativ 57,144 trilioane de ruble.
La cursul oficial actual, suma echivalează cu aproximativ 660 de miliarde de dolari.
Pentru comparație, rezervele internaționale de aur și valută ale Băncii Centrale a Rusiei erau evaluate la 720,3 miliarde de dolari la 1 august, în timp ce valoarea rezervelor de aur se ridica la 292,8 miliarde de dolari.
Cheltuielile reale pentru apărare depășesc planul bugetar
Bugetul Rusiei pentru 2026 prevedea inițial cheltuieli pentru apărare echivalente cu aproximativ 6,7% din PIB.
Calculele lui Kluge indică însă un nivel semnificativ mai ridicat. După primele șase luni, cheltuielile militare au ajuns la aproximativ 10,5% din PIB-ul aferent perioadei, adică de circa 1,5 ori peste nivelul planificat.
Creșterea cheltuielilor militare contribuie la accentuarea deficitului bugetar.
Deficitul bugetar al Rusiei se adâncește
La începutul lunii august, deficitul bugetului federal ajunsese la aproximativ 6,45 trilioane de ruble.
Suma este deja de două ori mai mare decât deficitul pe care autoritățile ruse îl prognozaseră inițial pentru întregul an.
Presiunea asupra bugetului este amplificată de reducerea veniturilor provenite din petrol și gaze, care au scăzut pentru al doilea an consecutiv.
Moscova reduce cheltuielile civile pentru a acoperi gaura bugetară
Pentru a face față dezechilibrului financiar, autoritățile ruse au început să limiteze o parte din cheltuielile civile.
Potrivit unor surse citate de Bloomberg, guvernul a redus cheltuielile civile cu aproximativ o treime începând din primăvară și pregătește o diminuare cu 15% a numărului de angajați din administrația publică.
Măsurile sunt legate de presiunea tot mai mare asupra veniturilor statului și de nevoia de a menține finanțarea sectorului militar.
Deficitul ar putea ajunge la 9 trilioane de ruble
Surse familiarizate cu situația au declarat pentru Bloomberg că estimările interne ale Ministerului rus de Finanțe indică posibilitatea unei agravări a deficitului.
În lipsa unor măsuri suplimentare de reducere a cheltuielilor, „gaura” bugetară ar putea ajunge la aproximativ 9 trilioane de ruble până la sfârșitul lui 2026.
Evoluția arată cât de mare este presiunea exercitată de finanțarea războiului asupra bugetului federal rus, în condițiile în care veniturile din sectorul energetic nu mai sunt suficiente pentru a acoperi ritmul ridicat al cheltuielilor.