Rusia ar putea cuceri complet Donețkul abia în 2032, potrivit ISW

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 sept. 2026, 14:29

Vladimir Putin își bazează mesajele despre războiul din Ucraina pe o imagine a situației de pe front pe care experții ISW o consideră ruptă de realitate. Institutul american susține că liderul de la Kremlin folosește aceste afirmații pentru a-și consolida poziția în negocierile de pace.

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