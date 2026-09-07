Rusia ar putea cuceri complet Donețkul abia în 2032, potrivit ISW

Vladimir Putin își bazează mesajele despre războiul din Ucraina pe o imagine a situației de pe front pe care experții ISW o consideră ruptă de realitate. Institutul american susține că liderul de la Kremlin folosește aceste afirmații pentru a-și consolida poziția în negocierile de pace.
Forțele ruse avansează mult mai lent în Ucraina decât sugerează mesajele transmise de Kremlin, iar obiectivul lui Vladimir Putin de a prelua controlul asupra întregii regiuni Donețk până la sfârșitul lui 2026 pare tot mai puțin realist.
Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) estimează că, dacă armata rusă ar continua să avanseze în același ritm ca în august 2026, cucerirea ultimului segment al regiunii Donețk s-ar încheia abia la 2 octombrie 2032. Institutul subliniază însă că nici acest scenariu nu poate fi considerat sigur.
Doar 19% din regiunea Donețk mai este în afara controlului rus
Potrivit ISW, Rusia controlează aproximativ 80% din regiunea Donețk, ceea ce înseamnă că aproximativ 19% din teritoriu rămâne în afara controlului său.
În august 2026, trupele ruse au avansat în Donețk cu o medie de 2,36 kilometri pătrați pe zi. La acest ritm, Institutul estimează că ar fi necesari mai mult de șase ani pentru ocuparea întregului teritoriu rămas.
La nivelul întregului front, ritmul mediu al înaintării rusești a fost de 2,91 kilometri pătrați pe zi în august.
ISW avertizează însă că această extrapolare este una pur matematică și nu înseamnă că armata rusă va reuși efectiv să cucerească restul regiunii până în 2032.
ISW pune sub semnul întrebării obiectivul lui Putin pentru 2026
Vladimir Putin a stabilit în repetate rânduri termene pentru cucerirea întregii regiuni Donețk. Potrivit ISW, Rusia a ratat deja cel puțin 15 astfel de termene.
În august, președintele rus a susținut că forțele Moscovei au cucerit 15 localități și aproximativ 270 de kilometri pătrați în regiunea Donețk. ISW a identificat însă, pe baza informațiilor disponibile, aproximativ 73 de kilometri pătrați de teritoriu cucerit și alți circa 104 kilometri pătrați în care trupele ruse au avansat sau s-au infiltrat.
La nivelul întregului teatru de operațiuni, ISW a evaluat că Rusia a cucerit sau consolidat aproximativ 90,35 kilometri pătrați în august.
Ofensiva rusă nu a produs străpungerea așteptată
Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, ofensiva lansată de Rusia în primăvara și vara lui 2026 nu a dus la o străpungere operațională a liniilor ucrainene.
Câștigurile teritoriale au rămas limitate, iar înaintarea Rusiei este mult mai lentă decât în 2025. ISW notează că forțele Moscovei au obținut aproximativ 90 de kilometri pătrați în august 2026, comparativ cu peste 500 de kilometri pătrați în aceeași lună din 2025.
În plus, armata rusă continuă să întâmpine rezistență în zona fortificată din Donețk.
Luptele pentru orașele din „Fortress Belt” pot dura ani
Rusia nu a cucerit în întregime niciunul dintre orașele Sloviansk, Kramatorsk și Drujkivka, iar ISW consideră că nu există timp suficient pentru ca forțele Moscovei să le ocupe pe toate până la sfârșitul lui 2026.
Aceste centre urbane fac parte din așa-numita „Fortress Belt”, o zonă defensivă ucraineană importantă.
Potrivit ISW, Rusia ar trebui să ducă lupte de uzură în aceste zone urbane înainte de a putea încerca o înaintare pe teren deschis. Institutul subliniază că forțele ruse au întâmpinat în mod repetat dificultăți în ofensiva pe astfel de terenuri.
ISW acuză o diferență majoră între declarațiile Kremlinului și realitatea de pe front
Institutul susține că Vladimir Putin prezintă o imagine mult mai favorabilă a situației militare decât cea indicată de datele disponibile.
ISW afirmă că liderul de la Kremlin se bazează pe informații provenite din lanțul de comandă militar, unde rapoartele ar putea exagera succesele și viteza înaintării.
Institutul vorbește despre o „cultură a minciunilor” bine înrădăcinată în armata rusă și susține că astfel de raportări îl pot determina pe Putin să creadă că obiectivele sale militare sunt mai ușor de atins decât sunt în realitate.
Putin spune că armata rusă avansează rapid
Pe 1 septembrie, Vladimir Putin a afirmat că operațiunile rusești în Ucraina se desfășoară cu succes și că înaintarea în Donețk decurge conform planului.
Președintele rus a susținut că forțele Moscovei au ocupat teritorii importante și că liniile defensive ucrainene se află sub presiune. ISW a contestat însă aceste afirmații, considerând că ele nu sunt susținute de dovezile disponibile din teren.
Rusia ar putea avea probleme în a transforma câștigurile tactice în victorii strategice
ISW apreciază că avansul lent al Rusiei reflectă limitele capacității sale ofensive și rezistența armatei ucrainene.
În 2026, Ucraina a reușit să conteste inițiativa rusă în mai multe sectoare ale frontului și să afecteze logistica trupelor Moscovei, în timp ce Rusia a avut dificultăți în a contracara aceste acțiuni.
În acest context, obiectivul de a cuceri întregul Donbas în 2026 devine tot mai greu de atins.
Negocierile de pace rămân legate de situația de pe front
Situația militară are implicații directe și asupra negocierilor pentru încheierea războiului.
Rusia continuă să insiste asupra unor condiții teritoriale pe care Ucraina le respinge. În paralel, administrația Donald Trump încearcă să relanseze negocierile dintre Moscova și Kiev.
După recentele discuții purtate de emisarul american Steve Witkoff și Jared Kushner la Moscova și Kiev, nu a fost anunțat niciun progres decisiv.
ISW consideră că percepția lui Putin asupra evoluției războiului poate influența inclusiv disponibilitatea Moscovei de a face compromisuri în negocierile de pace.
Concluzia ISW: 2032 este doar o estimare matematică
La ritmul actual, Rusia ar ajunge la granițele regiunii Donețk abia în octombrie 2032, potrivit calculelor ISW.
Institutul insistă însă asupra unei precizări importante: acest termen nu reprezintă o prognoză privind cucerirea regiunii. Rusia ar putea să nu reușească să preia integral Donețkul nici până atunci.
Evoluția depinde de capacitatea Ucrainei de a-și menține apărarea, de ritmul ofensivelor ruse și de eventualele schimbări produse pe câmpul de luptă sau la masa negocierilor.