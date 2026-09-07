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Avalanșă devastatoare în Rusia. Cel puțin 11 oameni au murit, iar șase alpiniști sunt dați dispăruți

Avalanșă în Rusia

Avalanșă în Rusia

Scris deMădălina Cristea
Publicat7 sept. 2026, 11:43
Actualizat7 sept. 2026, 11:55

Cel puțin 11 persoane au murit, iar alte șase sunt date dispărute după o avalanșă produsă pe Muntele Mizhirgi, în Caucazul de Nord. Zeci de salvatori participă la operațiunile de căutare, îngreunate de riscul unor noi avalanșe.

Cel puțin 11 persoane au murit în urma unei avalanșe produse duminică pe Muntele Mizhirgi, în regiunea Kabardino-Balkaria din Caucazul de Nord. Avalanșa a lovit în jurul orei locale 17:00 un grup de 33 de alpiniști. Până luni dimineață, zece alpiniști reușiseră să coboare singuri de pe munte. Soarta altor șase persoane rămânea necunoscută, potrivit serviciilor de urgență.

Salvatorii caută persoanele dispărute

Peste 50 de salvatori au fost mobilizați în operațiunea de căutare și salvare. Intervenția este însă dificilă din cauza terenului și a riscului ridicat de producere a unor noi avalanșe. Muntele Mizhirgi este unul dintre cele mai înalte vârfuri din Caucaz. Vârful său vestic ajunge la 5.047 de metri, iar cel estic la 4.927 de metri, conform presei străine.

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