Avalanșă devastatoare în Rusia. Cel puțin 11 oameni au murit, iar șase alpiniști sunt dați dispăruți

Publicat 7 sept. 2026, 11:43 Actualizat 7 sept. 2026, 11:55

Cel puțin 11 persoane au murit, iar alte șase sunt date dispărute după o avalanșă produsă pe Muntele Mizhirgi, în Caucazul de Nord. Zeci de salvatori participă la operațiunile de căutare, îngreunate de riscul unor noi avalanșe.

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