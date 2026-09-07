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Extern· 1 min citire
Avalanșă devastatoare în Rusia. Cel puțin 11 oameni au murit, iar șase alpiniști sunt dați dispăruți
Avalanșă în Rusia
Publicat7 sept. 2026, 11:43
Actualizat7 sept. 2026, 11:55
Cel puțin 11 persoane au murit, iar alte șase sunt date dispărute după o avalanșă produsă pe Muntele Mizhirgi, în Caucazul de Nord. Zeci de salvatori participă la operațiunile de căutare, îngreunate de riscul unor noi avalanșe.
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