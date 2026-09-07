Ursula von der Leyen anunță investiții UE în Groenlanda, pe fondul presiunilor lui Trump

Scris de Darius Stănescu Publicat: 7 sept. 2026, 10:05

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmează să prezinte luni un nou pachet de investiții al Uniunii Europene pentru Groenlanda. Inițiativa vizează domenii strategice, de la materii prime critice și energie verde până la comunicații prin satelit, într-un moment în care insula arctică devine tot mai importantă în competiția geopolitică globală.

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