AfD a câștigat detașat alegerile din Saxonia-Anhalt, dar nu are majoritate pentru a guverna

Alternativa pentru Germania (AfD) a obținut primul loc în alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, estul Germaniei, cu 43,8% din voturi, conform rezultatelor preliminare. Formațiunea de extremă dreapta a ratat însă majoritatea absolută în parlamentul landului, iar formarea viitorului guvern se anunță complicată.
Uniunea Creștin-Democrată (CDU) s-a clasat pe poziția a doua, cu 17,2%, rezultat considerat cel mai slab din istoria partidului la alegerile regionale din Saxonia-Anhalt.
În noul legislativ regional au mai intrat Partidul Social-Democrat (SPD), cu 9,3%, Verzii, cu 8,9%, Die Linke, cu 8,6%, și Alianța Sahra Wagenknecht (BSW), care a primit 5,3% dintre voturi.
Partidul Liber Democrat (FDP) a rămas sub pragul electoral, după ce a obținut 2,6% din voturi. Absența liberalilor din parlament schimbă calculele pentru actuala guvernare regională.
Prezența la urne a fost de aproape 78%, cel mai mare nivel consemnat în Saxonia-Anhalt după reunificarea Germaniei din 1990.
AfD, victorie fără majoritate
Deși AfD s-a impus detașat, rezultatul nu îi oferă suficiente mandate pentru a forma singură executivul regional. Partidele consacrate din Germania exclud, în general, orice colaborare cu AfD, menținând așa-numitul cordon sanitar în jurul formațiunii.
Ulrich Siegmund, candidatul AfD pentru funcția de premier al Saxoniei-Anhalt, a susținut duminică seară că alegătorii au dat partidului un „mandat de guvernare”. La rândul său, copreședintele AfD, Tino Chrupalla, a afirmat că Siegmund, în vârstă de 35 de ani, ar urma să devină noul șef al guvernului regional.
Actuala formulă de guvernare condusă de Sven Schulze, din partea CDU, nu mai poate continua în aceeași configurație, după eliminarea FDP din legislativ. Creștin-democrații ar putea căuta o nouă majoritate, însă pentru aceasta ar avea nevoie și de susținerea Die Linke, partid cu care CDU a evitat până acum colaborarea.
Variantele luate în calcul după scrutin
AfD ar putea încerca să guverneze în minoritate sau să obțină sprijin punctual în parlament. Ulrich Siegmund a vorbit inclusiv despre posibilitatea ca aleși din alte partide să se alăture formațiunii, în condițiile în care în CDU există voci care cer reconsiderarea izolării politice a AfD.
Liderul regional al AfD a invocat și scenariul alegerilor anticipate, dacă negocierile pentru formarea unui guvern eșuează.
„În cel mai rău caz, pur și simplu ar avea loc noi alegeri, iar atunci am ajunge la 50 sau 55%”, a declarat Siegmund pentru ZDF, susținând că AfD are perspective de creștere electorală.
BSW, posibil rol-cheie în alegerea premierului
Alianța Sahra Wagenknecht ar putea avea un rol important în negocierile postelectorale. Thomas Schulze, principalul candidat BSW, a spus că formațiunea este dispusă să poarte discuții cu toate partidele reprezentate în parlament, inclusiv cu AfD.
„Am spus că vom discuta cu toate partidele. Asta include și AfD”, a declarat Schulze pentru dpa, precizând că partidul său nu se raportează la ideea de cordon sanitar.
El a arătat că BSW și AfD au unele poziții apropiate, mai ales în privința sancțiunilor împotriva Rusiei și a prețului energiei. Totuși, Schulze a subliniat că există diferențe majore între cele două formațiuni, în special pe politica educațională și pe direcția economică, unde BSW se poziționează mai aproape de politicile sociale.