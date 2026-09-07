AfD a câștigat detașat alegerile din Saxonia-Anhalt, dar nu are majoritate pentru a guverna

Scris de Darius Stănescu Publicat: 7 sept. 2026, 09:30

Alternativa pentru Germania (AfD) a obținut primul loc în alegerile regionale din Saxonia-Anhalt, estul Germaniei, cu 43,8% din voturi, conform rezultatelor preliminare. Formațiunea de extremă dreapta a ratat însă majoritatea absolută în parlamentul landului, iar formarea viitorului guvern se anunță complicată.

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