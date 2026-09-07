Proteste de amploare după victoria AfD. Mii de protestatari, mobilizați de partidele puterii

Publicat 7 sept. 2026, 08:30 Sursă Realitatea PLUS

Proteste de amploare în Germania, după victoria istorică a partidului de extremă-dreaptă AfD. Mii de oameni au ieșit în stradă la Berlin și Frankfurt după scorul record obținut în landul Saxonia. Protestatarii, mobilizați de partidele aflate la putere, cer interzicerea formațiunii.

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