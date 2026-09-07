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Proteste de amploare după victoria AfD. Mii de protestatari, mobilizați de partidele puterii

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Scris deRealitatea.NET
Publicat7 sept. 2026, 08:30
SursăRealitatea PLUS

Proteste de amploare în Germania, după victoria istorică a partidului de extremă-dreaptă AfD. Mii de oameni au ieșit în stradă la Berlin și Frankfurt după scorul record obținut în landul Saxonia. Protestatarii, mobilizați de partidele aflate la putere, cer interzicerea formațiunii.

La Frankfurt, aproximativ 2.500 de persoane au ieșit în stradă după victoria zdrobitoare a AfD. Protestatarii, mobilizați de partidele aflate la putere, cer interzicerea formațiunii. Sute de oameni au protestat și la Berlin și Mainz, cu același mesaj: „Apărați democrația! Interziceți AfD acum!”

Un miting de amploare împotriva AfD va avea loc și diseară, la Poarta Brandenburg. Poliția așteaptă aproximativ 5.000 de participanți, începând cu ora 18.00, ora locală.

AfD a obținut aproximativ 44,5 la sută din voturi în landul Saxonia-Anhalt din Germania de Est, cel mai bun rezultat din istoria partidului. În 2021, formațiunea a obținut 20,8 la sută. 

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