Șefa AfD amenință cu ieșirea Germaniei din Schengen și zona Euro pe fondul crizei migrației

Publicat 6 sept. 2026, 11:00 Sursă Realitatea PLUS

Tot mai multe țări de pe teritoriul Europei recunosc că au o problemă cu migranții și caută soluții disperate! După problemele uriașe cu care se confruntă exclava spaniolă Ceuta, liderii politici au ieșit în față să vorbească despre pericolele din spatele valurilor masive de persoane care forțează granițele Uniunii. Șefa partidului „Alternativa pentru Germania” a declarat chiar că este gata să scoată țara din Schengen dacă va ajunge la putere. De asemenea, maghiarii mențin granițele închise, iar suedezii au mărit progresiv sumele oferite migranților care aleg să plece.

Distribuie articolul