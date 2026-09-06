Șefa AfD amenință cu ieșirea Germaniei din Schengen și zona Euro pe fondul crizei migrației

Tot mai multe țări de pe teritoriul Europei recunosc că au o problemă cu migranții și caută soluții disperate! După problemele uriașe cu care se confruntă exclava spaniolă Ceuta, liderii politici au ieșit în față să vorbească despre pericolele din spatele valurilor masive de persoane care forțează granițele Uniunii. Șefa partidului „Alternativa pentru Germania” a declarat chiar că este gata să scoată țara din Schengen dacă va ajunge la putere. De asemenea, maghiarii mențin granițele închise, iar suedezii au mărit progresiv sumele oferite migranților care aleg să plece.
Invazia de migranți din exclava spaniolă Ceuta a reaprins în mai multe state europene discuțiile cu privire la soarta migranților care forțează granițele Uniunii. Spaniolii au protestat față de abordarea guvernului și în sprijinul locuitorilor din Ceuta. Aceștia îl acuză pe Pedro Sanchez că urmează o politică de conciliere față de Maroc, fără să ofere un sprijin adecvat în acest caz.
Alice Weidel amenință că scoate Germania din Schengen
Din Germania, șefa AFD amenință că va scoate țara din Schengen și din zona euro.
„Trebuie să îi protejăm pe oameni. În primul rând, totul începe cu prevenția. Spunem foarte clar: închidem granițele. Iar dacă mă uit la ceea ce s-a întâmplat la Ceuta, atunci ieșim din Schengen.”, a declarat Alice Weidel.
Aceasta spune că un guvern condus de partidul său ar impune politici mult mai dure în domeniul migrației. Formațiunea continuă să crească în sondaje și are șanse reale să obțină controlul.
„Problema a început cu totul în altă parte. Acolo trebuie să intervenim, iar problema începe la granițele noastre. Le vom închide. Vom ieși și din Schengen, astfel încât oameni precum cei din Ceuta să nu mai ajungă la noi. Așadar, acest tratat va fi denunțat. Schengen funcționează doar cu granițe externe securizate și granițe interne deschise. Niciuna dintre cele două condiții nu mai funcționează.”, a mai transmis Weidel.
Peter Magyar închide granițele Ungariei până la finalul anului
Granițele rămân deocamdată închise și în Ungaria, până la finalul anului. Peter Magyar vede situația din Ceuta drept un avertisment pentru tot continentul. Premierul susține că rutele de migrație pot fi redirecționate în doar câteva zile, iar o singură lacună legislativă poate crea o situație imposibil de gestionat.
La rândul lor, britanicii se confruntă cu probleme similare, în ciuda faptului că guvernele care s-au succedat la putere au promis că vor rezolva problema traversărilor ilegale cu ambarcațiuni. Sute persoane mascate au ieșit să protesteze și au strigat „Opriți bărcile!”. Patrioții din Anglia susțin de asemenea introducerea unor măsuri mai dure împotriva migrației.
În Suedia, migranții care acceptă să părăsească țara pot primi până la 32.000 de euro. Suma alocată a fost majorată deja de 35 de ori de la începutul anului. S-au înregistrat deja sute de cereri, în condițiile în care un cuplu căsătorit poate primi până la 55.000 de euro.