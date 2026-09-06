Alegeri cruciale în Germania: AfD, favorită în Saxonia-Anhalt. Aproape 1,7 milioane de alegători, chemați la urne

Scris de Darius Stănescu Publicat: 6 sept. 2026, 10:53

Secțiile de votare s-au deschis duminică, la ora 8:00, în landul Saxonia-Anhalt, din estul Germaniei, unde aproape 1,7 milioane de persoane sunt așteptate la urne pentru alegerea noului parlament regional. Scrutinul este urmărit cu atenție la nivel național, în condițiile în care Alternativa pentru Germania (AfD) conduce în sondajele de opinie și ar putea obține un rezultat istoric.

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