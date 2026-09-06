Alegeri cruciale în Germania: AfD, favorită în Saxonia-Anhalt. Aproape 1,7 milioane de alegători, chemați la urne

Secțiile de votare s-au deschis duminică, la ora 8:00, în landul Saxonia-Anhalt, din estul Germaniei, unde aproape 1,7 milioane de persoane sunt așteptate la urne pentru alegerea noului parlament regional. Scrutinul este urmărit cu atenție la nivel național, în condițiile în care Alternativa pentru Germania (AfD) conduce în sondajele de opinie și ar putea obține un rezultat istoric.
Alegătorii pot vota până la ora 18:00, iar primele estimări sunt așteptate după închiderea urnelor. Rezultatul provizoriu final ar putea fi anunțat luni dimineață, după centralizarea voturilor.
Cum se votează în Saxonia-Anhalt
Locuitorii landului aleg reprezentanții parlamentului regional cu sediul la Magdeburg. Fiecare alegător dispune de două voturi: primul este acordat unui candidat din circumscripție, iar al doilea unei formațiuni politice.
Noul parlament regional va avea ulterior rolul de a desemna ministrul-președinte al Saxoniei-Anhalt.
Miza scrutinului este ridicată atât pentru AfD, cât și pentru partidele tradiționale. Toate sondajele publicate înaintea alegerilor indicau un avans consistent al formațiunii de extremă dreapta în fața Uniunii Creștin-Democrate (CDU).
Proteste la Magdeburg înaintea scrutinului
Campania electorală s-a încheiat pe fondul unor manifestații ample. În ajunul alegerilor au fost anunțate 12 proteste și demonstrații în Saxonia-Anhalt, potrivit informațiilor relatate de Deutsche Welle.
Mii de persoane au participat la Magdeburg la „Festivalul Democrației”, organizat în apropierea unui eveniment de final de campanie al AfD. Protestatarii au afișat mesaje în sprijinul democrației, diversității și incluziunii, dar și slogane împotriva extremismului de dreapta.
Manifestația a fost convocată de alianța civică „Saxonia-Anhalt: Deschisă către lume”, care a cerut mobilizare în fața ascensiunii AfD în sondaje.
Friedrich Merz avertizează asupra efectelor unei victorii AfD
Cancelarul Friedrich Merz a susținut că o eventuală victorie a AfD ar putea afecta atractivitatea economică a Saxoniei-Anhalt și ar putea ridica semne de întrebare pentru investitorii internaționali.
„Nu îmi pot imagina investitori internaționali participând la inaugurarea unei noi fabrici împreună cu un ministru-președinte din partea AfD”, a declarat liderul german într-un interviu acordat postului public ARD.
Declarațiile vin într-un moment sensibil pentru guvernul federal condus de Merz, confruntat cu o presiune politică tot mai mare din partea AfD și cu scăderea popularității coaliției de la Berlin.