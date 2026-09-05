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Extern· 1 min citire
Avion militar F-4 Phantom, prăbușit în timpul unui show aviatic din Grecia. Soarta celor doi piloți, necunoscută
Avion prăbușit în Grecia
Un avion de luptă de tip F-4 Phantom II, aparținând Forțelor Aeriene Elene, s-a prăbușit sâmbătă în timpul unei demonstrații organizate la Baza Aeriană Tanagra, în apropiere de Atena. Aeronava participa la evenimentul „Athens Flying Week”, care a fost oprit imediat după accident.
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