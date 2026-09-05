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Avion militar F-4 Phantom, prăbușit în timpul unui show aviatic din Grecia. Soarta celor doi piloți, necunoscută

Avion prăbușit în Grecia

Avion prăbușit în Grecia

Scris de Darius Stănescu Publicat: 5 sept. 2026, 16:34

Un avion de luptă de tip F-4 Phantom II, aparținând Forțelor Aeriene Elene, s-a prăbușit sâmbătă în timpul unei demonstrații organizate la Baza Aeriană Tanagra, în apropiere de Atena. Aeronava participa la evenimentul „Athens Flying Week”, care a fost oprit imediat după accident.

Incidentul s-a produs în jurul orei 15:00, în primele minute ale evoluției individuale a avionului. Potrivit relatărilor apărute în presa elenă, aparatul s-a prăbușit în afara pistei de decolare și aterizare, sub privirile spectatorilor prezenți la mitingul aviatic.

La bordul aeronavei se aflau doi piloți. Până la acest moment, autoritățile nu au transmis dacă aceștia au reușit să se catapulteze sau care este starea lor. Martorii citați de publicațiile locale susțin că nu au văzut parașute în zona accidentului, potrivit in.gr.

Incendiu după impact

Conform informațiilor preliminare, avionul ar fi fost grav avariat în momentul impactului, iar la sol a izbucnit un incendiu. În zonă au intervenit echipele de urgență, inclusiv un elicopter folosit pentru lansarea apei asupra focarului.

Organizatorii au suspendat „Athens Flying Week” după prăbușirea avionului și au cerut publicului să evacueze zona. Circumstanțele exacte ale accidentului urmează să fie stabilite de autoritățile competente din Grecia.

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