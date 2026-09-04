Premierul de la Chișinău își recunoaște trecutul: Cum a fost prins în tinerețe făcând contrabandă cu țigări în Olanda

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a dezvăluit că a fost prins încercând să vândă țigări de contrabandă în Olanda în timpul anilor de studenție. Aflat la un eveniment dedicat Serviciului Vamal, șeful Executivului de la Chișinău a explicat că episodul a fost o încercare de a-și suplimentat veniturile, dar și o lecție dură despre consecințele încălcării legii.
Aflat la ceremonia ce a marcat 35 de ani de la înființarea Serviciului Vamal al Republicii Moldova, premierul Vasile Tofan a surprins asistența prin relatarea unui episod personal din tinerețe. Șeful Guvernului de la Chișinău a povestit cum a încercat să facă bișniță cu țigări moldovenești pe când studia în străinătate și cum a decurs întâlnirea sa cu autoritățile vamale olandeze.
„Am cumpărat două cartușe de țigări”: Încercarea de bișniță din căminul studențesc
Vasile Tofan a explicat că lipsa banilor din perioada studenției l-a impulsionat să caute metode rapide de câștig, observând o diferență semnificativă de preț între produsele de tutun din Republica Moldova și cele din Olanda.
Specula pe internet: Studentul Tofan a cumpărat două cartușe de țigări și le-a scos la vânzare pe un site local de anunțuri din Rotterdam.
Descinderea vameșilor: La doar două zile de la publicarea anunțului, funcționarii biroului vamal olandez i-au bătut la ușa camerei de cămin.
Inspecția spațiului: Inspectorii au verificat dacă studentul gestiona un depozit clandestin sau o rețea de contrabandă, solicitând inclusiv accesul în subsolul clădirii.
După o scurtă discuție de zece minute, autoritățile olandeze au realizat că este vorba doar despre o tentativă izolată a unui student de a obține un profit de zece euro, optând să nu îi aplice o amendă și lăsându-l doar cu un avertisment.
Lecția olandeză aplicată în administrația de la Chișinău: Combaterea marilor riscuri, nu a micilor greșeli
Premierul a subliniat că modul profesionist și uman în care au acționat inspectorii vamali din Rotterdam i-a marcat viziunea asupra funcționării instituțiilor de control ale statului.
Tofan le-a transmis vameșilor moldoveni că instituțiile de verificare trebuie să prioritizeze combaterea marilor fraude în loc să aplice sancțiuni rigide pentru abateri minore:
Focus pe riscuri majore: Orientarea resurselor analitice și de control către rețelele de contrabandă și abuzurile de amploare.
Toleranță pentru erori mici: O abordare mai flexibilă și mai respectuoasă față de cetățenii care comit neatenții fără intenție infracțională.
Reducerea birocrației: Eliminarea accentului maniacal pe proceduri sterile în favoarea gestionării eficiente a riscurilor reale.
Fără intervenții telefonice la vamă: Apelul premierului pentru servicii publice corecte
În cadrul aceluiași discurs, Vasile Tofan a evocat un alt moment tensionat din anul 2022, perioadă în care cozile de TIR-uri de la frontiera Republicii Moldova blocau activitatea exporterilor locali.
Pe când lucra în sectorul privat pentru un producător de vinuri, Tofan s-a aflat în situația în care marfa firmei era blocată în vamă, riscând pierderea unor contracte importante cu retailerii din România. Deși obținuse numărul de telefon al conducerii de atunci a Vămii, a refuzat să intervină sau să ceară favoruri.
Șeful Executivului a încheiat subliniind că obiectivul său principal pentru Serviciul Vamal este construirea unui sistem complet digitalizat și transparent, care să funcționeze impecabil fără a fi nevoie de „intervenții sau telefoane de sus”.