Premierul de la Chișinău își recunoaște trecutul: Cum a fost prins în tinerețe făcând contrabandă cu țigări în Olanda

Scris de Iulian Budusan Publicat: 4 sept. 2026, 23:08

Premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, a dezvăluit că a fost prins încercând să vândă țigări de contrabandă în Olanda în timpul anilor de studenție. Aflat la un eveniment dedicat Serviciului Vamal, șeful Executivului de la Chișinău a explicat că episodul a fost o încercare de a-și suplimentat veniturile, dar și o lecție dură despre consecințele încălcării legii.

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