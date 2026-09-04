Ofensivă sângeroasă a rebelilor Houthi în Yemenn. Peste 120 de persoane au fost ucise în două zile

Confruntările din Yemen dintre forțele pro-guvernamentale și rebelii Houthi, susținuți de Iran, s-au soldat cu peste 120 de morți în doar două zile, marcând cele mai sângeroase lupte din ultimii ani. Violențele au izbucnit în urma unei ofensive lansate de rebeli în direcția strâmtorii strategice Bab el-Mandeb, la Marea Roșie, relatează vineri AFP.
Peste 120 de morți în rândul trupelor celor două tabere
Numărul victimelor în urma acestor noi ostilități a fost oferit de surse militare și medicale, conform cărora fiecare dintre cele două tabere are peste 60 de morți în rândul propriilor trupe.
În ofensiva terestră lansată de rebelii pro-iranieni aceștia folosesc inclusiv lansatoare de rachete și drone de atac, obiectivul lor fiind de a cuceri zona litorală a strâmtorii pentru a-și consolida astfel controlul asupra acestei rute maritime esențiale pentru comerțul internațional care leagă Asia de Europa prin Canalul Suez.
Houthii își intensifică atacurile în Marea Roșie
Rebelii Houthi au declarat în luna iulie o blocadă maritimă împotriva Arabiei Saudite, în urma unei confruntări între cele două părți, și au reluat atacurile asupra navelor comerciale în Marea Roșie, revendicând în special atacuri împotriva unor petroliere saudite.
Acești rebeli nu au în prezent controlul direct asupra strâmtorii Bab el-Mandeb, dar controlează marele oraș portuar Hodeida, situat mai la nord de strâmtoare.
În timpul războiului din Fâșia Gaza, rebelii Houthii au lansat cu regularitate atacuri cu drone și rachete în Marea Roșie și Golful Aden, forțând navele să facă un ocol imens, înconjurând Africa, pentru a ajunge în Europa.
Ofensiva amenință orașul-port Mokha
În urma ofensivei recente, rebelii Houthi au ocupat sectoare strategice înalte care le-ar putea oferi poziții mai avantajoase pentru atacurile asupra navelor.
Potrivit unor surse militare pro-guvernamentale, rebelii încearcă în plus să izoleze orașul-port Mokha - situat în apropierea strâmtorii - de celelalte zone controlate de guvernul recunoscut internațional.
Pentru a contracara ofensiva și a încerca să recâștige controlul asupra teritoriilor pierdute, guvernul yemenit a trimis întăriri din orașul sudic Aden, la cererea Arabiei Saudite, potrivit unui oficial guvernamental.
Bab el-Mandeb, rută strategică pentru Arabia Saudită
Strâmtoarea Bab el-Mandeb este cu atât mai importantă pentru Arabia Saudită, principalul exportator mondial de petrol, cu cât ea este acum principala sa rută maritimă accesibilă după blocada impusă de Iran asupra Strâmtorii Ormuz.
Yemenul a fost scena unui conflict devastator între forțele pro-guvernamentale, susținute de o coaliție militară condusă de Arabia Saudită, și rebelii Houthi susținuți de Iran, între 2014 și 2022, când a intrat în vigoare un armistițiu. Până la acest armistițiu rebelii au reușit să ocupe teritorii vaste ale țării, inclusiv capitala Sana'a, iar guvernul slăbit s-a refugiat în orașul Aden.
Conflictul s-a intensificat din nou în iulie anul acesta, după ce Arabia Saudită a atacat aeroportul din Sana'a pentru a împiedica aterizarea unui avion iranian care transporta o delegație Houthi ce venea de la Teheran.
De atunci, rebelii și-au intensificat atacurile asupra activelor militare și zonelor controlate de guvernul recunoscut internațional, lansând de asemenea atacuri cu rachete și drone asupra infrastructurilor petroliere saudite.