Ofensivă sângeroasă a rebelilor Houthi în Yemenn. Peste 120 de persoane au fost ucise în două zile

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 4 sept. 2026, 21:55

Confruntările din Yemen dintre forțele pro-guvernamentale și rebelii Houthi, susținuți de Iran, s-au soldat cu peste 120 de morți în doar două zile, marcând cele mai sângeroase lupte din ultimii ani. Violențele au izbucnit în urma unei ofensive lansate de rebeli în direcția strâmtorii strategice Bab el-Mandeb, la Marea Roșie, relatează vineri AFP.

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