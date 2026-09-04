Putin face o dezvăluire fără precedent: instituțiile din Rusia și Ucraina care au rămas în contact, în ciuda războiului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 sept. 2026, 14:03

Steve Witkoff și Jared Kushner, reprezentanții speciali ai președintelui american Donald Trump, ar urma să ajungă în acest weekend atât la Moscova, cât și la Kiev, pentru consultări privind identificarea unei soluții negociate la războiul dintre Rusia și Ucraina.

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