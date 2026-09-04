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Putin face o dezvăluire fără precedent: instituțiile din Rusia și Ucraina care au rămas în contact, în ciuda războiului

Vladimir Putin, președintele Rusiei

Vladimir Putin, președintele Rusiei

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 sept. 2026, 14:03

Steve Witkoff și Jared Kushner, reprezentanții speciali ai președintelui american Donald Trump, ar urma să ajungă în acest weekend atât la Moscova, cât și la Kiev, pentru consultări privind identificarea unei soluții negociate la războiul dintre Rusia și Ucraina.

Potrivit unei surse citate vineri de agenția rusă TASS, cei doi emisari sunt așteptați în capitalele Rusiei și Ucrainei în zilele de 5 și 6 septembrie.

Vizitele ar veni după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că Witkoff și Kushner au confirmat intenția de a reveni la Moscova și de a efectua, pentru prima dată, o deplasare oficială la Kiev.

„Ne așteptăm să îi vedem pe trimișii președintelui SUA aici, la Kiev. Ei au confirmat că vor avea o întâlnire la Moscova și una la Kiev”, a transmis Zelenski în mesajul său adresat populației ucrainene.

Ucraina a cerut de luni de zile o vizită la Kiev

Autoritățile de la Kiev au insistat în ultimele luni ca emisarii desemnați de Donald Trump să se deplaseze și în Ucraina. Până acum, Witkoff și Kushner au avut mai multe contacte la Moscova, fără să fi făcut o vizită în capitala ucraineană.

Situația a generat nemulțumire în Ucraina, unde vizitele repetate ale celor doi negociatori în Rusia au fost interpretate ca un semnal dezechilibrat în raport cu Kievul.

Putin: „Rusia și Ucraina trebuie să ajungă la un acord”

Într-un discurs susținut joi, la un forum economic internațional, Vladimir Putin a afirmat că există în continuare condiții pentru discuții constructive și pentru o rezolvare pașnică a conflictului.

Liderul de la Kremlin a mulțumit statelor care susțin o soluție politică, menționând Statele Unite și China. Totuși, Putin a subliniat că un eventual acord depinde, înainte de toate, de Moscova și Kiev.

„În primul rând, Rusia și Ucraina trebuie să ajungă la un acord”, a declarat președintele rus.

Putin a făcut și o afirmație neobișnuită despre comunicarea dintre cele două tabere. El a recunoscut că serviciile de informații din Rusia și Ucraina au păstrat canale de contact, deși războiul dintre cele două state continuă de mai mulți ani.

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