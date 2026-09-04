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Extern· 2 min citire
Putin face o dezvăluire fără precedent: instituțiile din Rusia și Ucraina care au rămas în contact, în ciuda războiului
Vladimir Putin, președintele Rusiei
Steve Witkoff și Jared Kushner, reprezentanții speciali ai președintelui american Donald Trump, ar urma să ajungă în acest weekend atât la Moscova, cât și la Kiev, pentru consultări privind identificarea unei soluții negociate la războiul dintre Rusia și Ucraina.
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