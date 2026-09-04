Trupul neînsuflețit al lui Ratko Mladic a fost primit în Serbia cu onoruri militare. Mii de oameni participă la funeralii, Consiliul Europei spune că este o infracțiune VIDEO

Consiliul Europei reacționează după manifestările de omagiere organizate pentru Ratko Mladic în Serbia și Bosnia-Herțegovina. Organizația atrage atenția că apologia fostului comandant militar sârb bosniac reprezintă o infracțiune potrivit legislației din Bosnia-Herțegovina.
Consiliul Europei reacționează după omagiile aduse lui Ratko Mladic
Consiliul Europei a transmis vineri că glorificarea publică a lui Ratko Mladic este sancționată de legislația din Bosnia-Herțegovina. Precizarea vine după mai multe manifestări organizate în memoria fostului comandant militar sârb bosniac, care a murit la sfârșitul lunii august într-o închisoare din Haga.
Ratko Mladic a fost condamnat în 2017 la închisoare pe viață de Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie. Instanța l-a găsit vinovat pentru genocidul de la Srebrenica din 1995, precum și pentru crime de război și crime împotriva umanității.
Mladic a fost primit în Serbia cu onoruri militare
Trupul neînsuflețit al fostului comandant a fost adus joi în Serbia, unde a fost primit cu onoruri militare.
Mii de oameni au fost prezenți pe drumul pe care trecea cortegiul funerar.
Manifestările au fost urmate de reacția comisarului Consiliului Europei pentru drepturile omului, Michael O'Flaherty. Acesta și-a exprimat dezgustul față de „glorificarea publică” a lui Mladic, decedat pe 27 august la vârsta de 84 de ani.
O'Flaherty a solicitat autorităților din Bosnia-Herțegovina să se opună unor asemenea manifestări și să acționeze împotriva glorificării persoanelor condamnate pentru crime internaționale grave.
Mii de persoane i-au adus un omagiu în Banja Luka
Reacția Consiliului Europei vine și după o manifestare organizată în Bosnia-Herțegovina. Marți seara, mii de persoane s-au adunat la Banja Luka, capitala entității sârbe din această țară, pentru a-i aduce un omagiu lui Ratko Mladic.
Contextul este unul sensibil pentru Bosnia-Herțegovina, unde memoria războiului din anii '90 continuă să genereze puternice diviziuni între comunități.
În acest context, Consiliul Europei a reamintit că legislația bosniacă incriminează apologia și glorificarea unor astfel de persoane, iar autoritățile sunt chemate să respecte și să aplice cadrul legal existent.
Serbia și Bosnia-Herțegovina sunt membre ale Consiliului Europei
Atât Serbia, cât și Bosnia-Herțegovina fac parte din Consiliul Europei, organizație cu sediul la Strasbourg și 47 de state membre.
Instituția are ca principală misiune protejarea drepturilor omului și aplicarea Convenției europene a drepturilor omului, inclusiv prin intermediul Curții Europene a Drepturilor Omului.