Giorgia Meloni a doboarât un record. Guvernul Italiei a devenit cel mai longeviv din istoria Republicii

Giorgia Meloni marchează un moment istoric în politica italiană. Cabinetul condus de lidera Frații Italiei a ajuns la 1.413 zile consecutive la putere, depășind recordul stabilit de guvernul lui Silvio Berlusconi.
Giorgia Meloni și guvernul său au intrat vineri în istoria politică a Italiei. Executivul condus de lidera partidului Frații Italiei a ajuns la 1.413 zile consecutive de mandat, devenind cel mai longeviv cabinet de la fondarea Republicii Italiene, în 1946.
Performanța pune capăt recordului deținut timp de peste două decenii de al doilea guvern al lui Silvio Berlusconi, care a rămas în funcție 1.412 zile, între 2001 și 2005.
Meloni a depășit recordul lui Berlusconi
Giorgia Meloni a preluat funcția de prim-ministru la 22 octombrie 2022, după ce a depus jurământul în fruntea unui executiv format dintr-o alianță de partide de dreapta și conservatoare.
La 49 de ani, Meloni este și prima femeie care ocupă funcția de premier al Italiei. Guvernul său a reușit să rămână în funcție fără întrerupere într-o țară cunoscută pentru schimbările frecvente de cabinete.
De la proclamarea Republicii Italiene, în urmă cu aproximativ opt decenii, Italia a avut 68 de guverne. Durata medie a unui executiv italian în această perioadă a fost de aproximativ 13 luni.
Coaliția de dreapta a rămas unită aproape patru ani
Executivul condus de Meloni este susținut de o coaliție formată din trei partide de extremă dreapta și conservatoare. Alianța se află la putere de aproape patru ani, fără ca guvernul să fie înlocuit.
Premierul italian consideră că această stabilitate este legată direct de modul în care funcționează alianța politică aflată la conducerea țării.
„Astăzi, guvernul nostru devine cel mai longeviv din istoria Republicii Italiene. Pentru că stabilitatea nu este o realizare de etalat, ci condiția care permite unei națiuni să planifice, să decidă, să-și îndeplinească angajamentele și să fie respectată. (...) Nu cred că este o coincidență faptul că, până în prezent, cele trei guverne cele mai longevive din istoria Republicii au fost toate de centru-dreapta. Stabilitatea se construiește atunci când o alianță împărtășește valori, obiective și o viziune pentru națiune, nu atunci când singurul motiv pentru a rămâne unită este de a-i împiedica pe alții să guverneze”, a transmis Meloni într-un mesaj publicat vineri pe rețelele de socializare.
Ce revendică Meloni după aproape patru ani la guvernare
Premierul italian a asociat mandatul său cu mai multe obiective pe care susține că executivul le-a urmărit în această perioadă. Printre acestea se numără creșterea numărului de locuri de muncă, reducerea șomajului și sprijinirea familiilor și companiilor.
Meloni a inclus în bilanț și consolidarea securității, gestionarea finanțelor publice și recâștigarea influenței și credibilității Italiei pe plan internațional.
„Stabilitatea obținută în timpul acestui mandat nu este meritul unei singure persoane. Este rezultatul unei coaliții unite care a guvernat timp de patru ani cu o viziune comună și a ales să rămână unită, nu împotriva cuiva, ci pentru a pune în practică un proiect pentru Italia”, a mai transmis șefa guvernului italian.
Meloni spune că mandatul nu se bazează doar pe propria echipă
Premierul a atribuit o parte importantă a stabilității și sprijinului primit din partea alegătorilor la alegerile din 2022.
„Dar mai presus de toate, această stabilitate există datorită italienilor care și-au pus încrederea în noi în 2022. O încredere pe care nu am considerat-o niciodată un cec în alb și pe care nu o vom lua niciodată de bună”, a afirmat Meloni.
Există însă și critici care consideră că longevitatea guvernului a ajuns să fie tratată ca un obiectiv în sine și acuză executivul de stagnare politică.
Berlusconi rămâne primul într-un alt clasament
Recordul stabilit vineri de Meloni se referă strict la durata neîntreruptă a unui singur guvern. Clasamentul se schimbă dacă sunt luate în calcul toate cabinetele conduse de aceeași persoană.
În această variantă, Silvio Berlusconi rămâne pe primul loc, după ce a ocupat funcția de premier al Italiei în mai multe mandate, cu o durată cumulată de peste nouă ani. Meloni se află în acest clasament pe locul al șaptelea.
Partidul lui Meloni pregătește o manifestație la Bari
Pentru marcarea recordului, partidul Frații Italiei organizează vineri seară un miting la Bari, în sudul Italiei. Giorgia Meloni este programată să susțină un discurs în cadrul evenimentului.
Premierul a anunțat că întâlnirea va fi folosită pentru evaluarea perioadei petrecute la guvernare și pentru prezentarea direcțiilor pe care formațiunea dorește să le urmeze.
„Va fi o ocazie să ne privim în ochi, să facem un bilanț al drumului parcurs și, mai presus de toate, să discutăm despre ce ne rezervă viitorul. Tot înainte, cu picioarele pe pământ și ochii ațintiți asupra viitorului”, a transmis Meloni.
Premierul italian a făcut referire și la alegerile generale programate pentru 2027, când partidul său intenționează să prezinte alegătorilor rezultatele mandatului și planurile pentru perioada următoare.
„Anul viitor vom prezenta din nou cetățenilor ceea ce am realizat, ceea ce rămâne de realizat și viziunea noastră pentru viitor”, a declarat Giorgia Meloni.