Giorgia Meloni a doboarât un record. Guvernul Italiei a devenit cel mai longeviv din istoria Republicii

Publicat 4 sept. 2026, 11:22 Actualizat 4 sept. 2026, 11:30

Giorgia Meloni marchează un moment istoric în politica italiană. Cabinetul condus de lidera Frații Italiei a ajuns la 1.413 zile consecutive la putere, depășind recordul stabilit de guvernul lui Silvio Berlusconi.

Distribuie articolul