Polonia cere expulzarea a aproape 1.000 de diplomați ruși din UE. „Rusia încearcă să distrugă Uniunea din interior”

Polonia cere Uniunii Europene să expulzeze o mare parte dintre diplomații ruși aflați în statele membre. Radoslaw Sikorski susține că cel puțin 40% dintre aceștia desfășoară activități fără legătură cu statutul diplomatic.
Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, cere Uniunii Europene să expulzeze cel puțin 40% dintre diplomații ruși aflați în prezent în statele membre. Măsura ar putea viza aproape 1.000 de persoane, în condițiile în care, potrivit oficialului polonez, Rusia are peste 2.000 de diplomați la misiunile sale din capitalele Uniunii Europene.
45 de diplomați ruși, expulzați din Polonia, ca spioni ai Kremlinului. Rusia a fost anunțată
Propunerea vine într-un moment în care mai multe state europene discută despre înăsprirea măsurilor împotriva Rusiei, pe fondul incidentelor de securitate și al suspiciunilor privind operațiuni de sabotaj pe teritoriul european.
Sikorski: „Rusia, până una alta, încearcă să distrugă UE din interior”
Radoslaw Sikorski a vorbit despre necesitatea unor măsuri mai dure după o întâlnire desfășurată la Weimar, în Germania, cu miniștrii de Externe ai Germaniei și Franței.
„Rusia, până una alta, încearcă să distrugă UE din interior și nu ar trebui să i se permită să profite de privilegiile libertății de circulație”, a spus Sikorski.
Ministrul polonez de Externe consideră că Uniunea Europeană ar trebui să își înăsprească politica față de Moscova, mai ales în contextul incidentelor și tentativelor de sabotaj investigate în ultima perioadă în Germania.
Varșovia susține că o parte importantă dintre persoanele trimise de Rusia în misiunile diplomatice din UE ar avea atribuții care nu au legătură cu activitatea diplomatică propriu-zisă.
Polonia susține că cel puțin 40% dintre diplomații ruși au alte sarcini
Potrivit lui Radoslaw Sikorski, în statele Uniunii Europene se află în prezent peste 2.000 de diplomați ruși. Oficialul polonez susține că cel puțin 40% dintre aceștia ar desfășura activități incompatibile cu statutul lor diplomatic.
„Încă avem prea mulți diplomați ruși pe cuprinsul Uniunii Europene. Estimăm că sunt peste 2.000 și mai estimăm că cel puțin 40% dintre ei au sarcini fără legătură cu statutul lor diplomatic. Lucrează pentru agenții care desfășoară activități teroriste în țările europene”, a spus ministrul polonez de Externe.
Aplicarea unei reduceri de această amploare ar însemna plecarea din statele UE a câtorva sute de diplomați ruși, numărul putând ajunge aproape de 1.000 de persoane.
Incidentele din Germania cresc presiunea pentru măsuri mai dure
Solicitarea Poloniei vine în contextul unei perioade tensionate în Germania, unde autoritățile investighează mai multe incidente care au vizat sau au afectat infrastructura, conform Politico.com.
Cel puțin două persoane au fost rănite în urma unei explozii produse într-un pasaj din apropierea gării centrale din Augsburg, în sudul Germaniei. Cauza și motivul exploziei sunt în continuare investigate de autorități.
Incidentul a avut loc la scurt timp după ce Germania a fost pusă în alertă de alte cazuri care au vizat infrastructura critică. Autoritățile germane au investigat inclusiv dispozitive incendiare și explozive descoperite în apropierea infrastructurii energetice.
Un alt incident s-a produs marți seara la o substație electrică din zona Bergheim, în landul Renania de Nord-Westfalia. Un scurtcircuit provocat intenționat a dus la scoaterea temporară din funcțiune a mai multor unități ale centralelor Neurath și Niederaußem.
Au fost afectate cinci unități cu o capacitate totală de aproximativ 4.200 de megawați, însă incidentul nu a provocat o pană generalizată de electricitate.
Tensiunile au crescut și după ce autoritățile germane au atribuit Rusiei atacul cu dronă de la aeroportul Leipzig/Halle. Moscova a respins acuzațiile.
Ce alte restricții cere Polonia pentru Rusia
Expulzarea unei părți dintre diplomații ruși nu este singura măsură propusă de Radoslaw Sikorski.
Ministrul polonez de Externe cere și limitarea libertății de mișcare a diplomaților ruși în interiorul Uniunii Europene, astfel încât aceștia să nu mai poată circula în aceleași condiții pe teritoriul statelor membre.
Polonia mai propune reducerea numărului de vize Schengen eliberate cetățenilor ruși, dar și reguli mai stricte pentru intrarea acestora pe teritoriul Uniunii Europene.
O altă măsură susținută de Sikorski este introducerea obligativității ca cetățenii ruși care intră în UE să folosească documente biometrice.
Propunerile vin în contextul în care mai multe state europene discută despre noi modalități prin care să limiteze activitățile rusești pe teritoriul Uniunii și să răspundă incidentelor de securitate din ultima perioadă.