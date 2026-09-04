Polonia cere expulzarea a aproape 1.000 de diplomați ruși din UE. „Rusia încearcă să distrugă Uniunea din interior”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 4 sept. 2026, 09:22

Polonia cere Uniunii Europene să expulzeze o mare parte dintre diplomații ruși aflați în statele membre. Radoslaw Sikorski susține că cel puțin 40% dintre aceștia desfășoară activități fără legătură cu statutul diplomatic.

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