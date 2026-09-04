Trump a numit un nou secretar interimar al Armatei SUA. Cine este Adam Telle, omul ales după demisia lui Dan Driscoll

Donald Trump l-a numit pe Adam Telle secretar interimar al Armatei SUA, după demisia lui Dan Driscoll. Plecarea acestuia vine după luni de tensiuni cu secretarul Apărării, Pete Hegseth.
Preşedintele american Donald Trump a anunţat joi că l-a numit pe Adam Telle secretar interimar al Armatei SUA, după ce Dan Driscoll şi-a prezentat demisia pe fondul tensiunilor cu secretarul Apărării, Pete Hegseth. Telle era unul dintre adjuncţii lui Driscoll şi ocupă funcţia de secretar adjunct al Armatei pentru lucrări civile. De asemenea, el a petrecut mai mulţi ani lucrând alături de parlamentari republicani în Congres.
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Ce a anunțat Donald Trump despre Adam Telle?
Donald Trump a făcut anunțul pe rețeaua sa Truth Social și a precizat că numirea intră imediat în vigoare.
„Am plăcerea să anunţ că Adam Telle, actualul secretar adjunct al Armatei pentru lucrări civile, va deveni secretar interimar al Armatei, cu efect imediat”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a declarat că Dan Driscoll a fost extrem de eficient în promovarea agendei preşedintelui Trump de a face America din nou puternică în cadrul Departamentului Armatei.
De ce a demisionat Dan Driscoll?
Dan Driscoll şi-a prezentat marţi demisia, după aproximativ 18 luni de mandat. Potrivit unei surse citate de CNN, decizia nu a fost surprinzătoare, având în vedere tensiunile dintre Driscoll şi şeful Pentagonului, Pete Hegseth.
O a doua sursă a declarat că, în demisia sa, Driscoll „a adus în discuție îngrijorări legate de administrație cu privire la transformarea și pregătirea Armatei și la blocarea de către Hegseth a acestor eforturi, în special prin concedierea generalilor responsabili”.
Un oficial al armatei a declarat că Driscoll „a discutat cu președintele despre starea actuală a armatei și și-a prezentat demisia”.
Cine este Dan Driscoll și de ce existau tensiuni la Pentagon?
Driscoll, veteran al armatei și prieten al vicepreședintelui JD Vance, avea 41 de ani și era cel mai tânăr secretar al Armatei din istorie. El fusese supranumit și „tipul cu dronele” al preşedintelui Donald Trump, conform presei străine.
Casa Albă a transmis că Driscoll a fost „extrem de eficient” în promovarea agendei lui Trump „Make America Strong Again” („Să facem America din nou puternică”) şi că a demonstrat „o conducere remarcabilă” în timpul operaţiunilor militare.
Plecarea sa vine după luni de tensiuni cu Pete Hegseth și la șase luni de la începutul războiului din Iran.
Ce alți lideri militari au plecat din funcții?
Dan Driscoll este cel mai recent dintr-o serie de lideri militari de rang înalt care au părăsit funcţiile. Printre aceștia se numără secretarul Marinei, John Phelan, care a demisionat în aprilie, şeful Statului Major al Armatei, Randy George, generalul de armată David Hodne şi generalul-maior William Green.
De la preluarea funcţiei la Pentagon, Pete Hegseth a concediat peste o duzină de ofiţeri militari de rang înalt, inclusiv şeful operaţiunilor navale şi viceşeful Statului Major al Forţelor Aeriene.