Trump a numit un nou secretar interimar al Armatei SUA. Cine este Adam Telle, omul ales după demisia lui Dan Driscoll

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 4 sept. 2026, 08:24

Donald Trump l-a numit pe Adam Telle secretar interimar al Armatei SUA, după demisia lui Dan Driscoll. Plecarea acestuia vine după luni de tensiuni cu secretarul Apărării, Pete Hegseth.

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