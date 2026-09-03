Trump vrea banii înapoi pentru armele trimise Ucrainei de Biden. Ce le pregătește europenilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 21:45

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, anunță o posibilă schimbare majoră în relația financiară dintre Washington și statele europene care susțin Ucraina. Liderul american spune că le va cere europenilor să ramburseze costul armelor și munițiilor furnizate gratuit Kievului de administrația Joe Biden.

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