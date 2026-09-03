Trump vrea banii înapoi pentru armele trimise Ucrainei de Biden. Ce le pregătește europenilor

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, anunță o posibilă schimbare majoră în relația financiară dintre Washington și statele europene care susțin Ucraina. Liderul american spune că le va cere europenilor să ramburseze costul armelor și munițiilor furnizate gratuit Kievului de administrația Joe Biden.
Mesajul lui Trump a fost transmis joi, într-o postare pe Truth Social, în care președintele american a abordat atât situația stocurilor de muniție ale SUA, cât și sprijinul militar acordat Ucrainei.
Trump spune că Europa va trebui să plătească
Donald Trump susține că Statele Unite au oferit Ucrainei și NATO ajutor militar în valoare de sute de miliarde de dolari fără ca Europa să achite aceste costuri.
Președintele american a atribuit această politică administrației fostului președinte Joe Biden, acuzând-o că a trimis gratuit arme și muniții către Ucraina. Trump nu a precizat în mesajul său cum ar urma să fie calculată suma solicitată europenilor și nici în ce condiții ar putea avea loc eventualele rambursări.
„Administrația Biden a dat mult mai multă muniție Ucrainei, fără niciun cost pentru ei, decât am folosit noi în Iran. Sute de miliarde de dolari au fost dați Ucrainei și NATO, gratuit, pentru care Europa i-ar fi plătit - dacă li s-ar fi cerut, dar vom cere acei bani, deși oarecum târziu!” a scris Trump pe rețeaua socială.
SUA nu mai trimit noi pachete gratuite
După revenirea la Casa Albă în ianuarie 2025, Trump nu a aprobat noi pachete de asistență militară gratuită pentru Ucraina. Administrația sa a continuat însă livrarea unor pachete de arme care fuseseră aprobate în timpul mandatului lui Biden.
Politica Washingtonului s-a schimbat ulterior printr-un mecanism prin care europenii suportă costurile pentru o parte din armamentul american destinat Ucrainei.
Europenii cumpără arme americane pentru Ucraina
Trump a ajuns la o înțelegere cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru continuarea sprijinului militar acordat Kievului fără ca finanțarea să fie suportată direct de Statele Unite.
În acest context a fost creat mecanismul PURL, denumit în limba engleză „Lista de Necesități Prioritare pentru Ucraina”. Prin acest sistem, statele europene cumpără din Statele Unite arme și muniții care sunt ulterior destinate armatei ucrainene.
Noua declarație a lui Trump deschide însă și problema ajutorului militar furnizat anterior de Washington, pentru care președintele american sugerează acum recuperarea banilor de la europeni.
Trump respinge informațiile despre lipsa munițiilor americane
În aceeași postare, președintele SUA a criticat relatările potrivit cărora stocurile americane de muniții de precizie s-ar fi redus puternic în urma operațiunilor militare împotriva Iranului.
„Către ticăloșii trădători care refuză să informeze precis despre operațiunea noastră militară din Iran: avem cantități practic nelimitate de muniții de calitate medie și înaltă, mult mai multe decât am putea folosi vreodată pentru acest război sau pentru oricare altul”, a scris Trump.
El a susținut că industria militară americană își mărește producția și își reface stocurile pentru eventuale situații neprevăzute.
„Le luăm pentru noi, pentru SUA, mai degrabă decât să le vindem altora, dar vânzările către aliați vor începe din nou în curând”, a adăugat președintele american.