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Furtuni violente în Toronto. Peste 50.000 de locuințe au rămas fără energie electrică-VIDEO

FOTO: Captură BBC/Colaj Realitatea.Net

FOTO: Captură BBC/Colaj Realitatea.Net

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 19:34

Zeci de mii de locuitori din Toronto au rămas joi fără energie electrică, în urma unor furtuni neobișnuit de intense care au inundat drumuri importante din cel mai mare oraș al Canadei, transmite AFP.

”Inundațiile au lovit drumuri importante, copaci și linii electrice au fost doborâte, iar zeci de mii de locuitori au rămas fără electricitate”, a declarat joi primarul orașului Toronto, Olivia Chow.

Furtuni puternice au lovit Toronto

Fenomenele meteorologice severe sunt neobișnuite pentru Toronto, care a primit miercuri, în doar câteva ore, mai mult decât media totală de precipitații pentru luna septembrie.

Rafalele de vânt au atins viteze de până la 84 km/h și au deteriorat unele infrastructuri, inclusiv un stadion cu 50.000 de locuri.

Peste 50.000 de locuințe fără energie electrică

Peste 50.000 de locuințe din zona Toronto erau încă fără curent electric joi, potrivit furnizorului de electricitate al provinciei Ontario.

Între timp, operațiunile de curățare au continuat pe drumurile afectate, dintre care unele au rămas închise.

Furtunile au perturbat și operațiunile aeriene

Condițiile meteorologice severe au afectat și traficul aerian. Operațiunile aeriene au fost perturbate miercuri seara, în urma furtunilor care au lovit zona Toronto.

Autoritățile au continuat joi operațiunile de curățare și intervenție în zonele afectate de inundații, copaci căzuți și avarii la liniile electrice.

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