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Extern· 1 min citire
Furtuni violente în Toronto. Peste 50.000 de locuințe au rămas fără energie electrică-VIDEO
FOTO: Captură BBC/Colaj Realitatea.Net
Zeci de mii de locuitori din Toronto au rămas joi fără energie electrică, în urma unor furtuni neobișnuit de intense care au inundat drumuri importante din cel mai mare oraș al Canadei, transmite AFP.
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