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Serghei Lavrov susține că NATO nu va mai rezista mult timp, iar UE ”s-a transformat într-un bloc militar anti-rus”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 sept. 2026, 17:54
Actualizat3 sept. 2026, 17:59

NATO nu va rezista mult timp, iar încercările de a găsi noi motive pentru prelungirea existenţei Alianţei Nord-Atlantice nu pot continua la nesfârşit, a declarat joi ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, la Forumul Economic de la Vladivostok, relatează TASS.

Serghei Lavrov: ”Uniunea Europeană s-a transformat într-un bloc militar anti-rus”

În acelaşi timp, UE şi-a pierdut avantajele şi s-a transformat într-un bloc militar antirus, a arătat şeful diplomaţiei de la Moscova.

”Uniunea Europeană s-a transformat într-un bloc militar anti-rus, deschis agresiv, care serveşte drept sprijin pentru NATO. Şi în această calitate nu va rezista mult timp, după părerea mea, sau mai bine zis, nu îşi va păstra scopul iniţial. Iar NATO, de asemenea – am menţionat acest lucru în discursul meu –, caută un motiv pentru a-şi prelungi existenţa. Iată că a apărut Afganistanul după atentatele din New York din septembrie 2001, iar apoi campania din Afganistan s-a încheiat fără glorie”, a comentat Serghei Lavrov.

Serghei Lavrov: ”Renaşterea viziunilor rusofobe nu poate continua mult timp

Mai mult, ministrul rus de externe a subliniat că renaşterea viziunilor rusofobe nu poate continua mult timp.

”Apoi a început o mişcare de renaştere a viziunilor rusofobe, antisovietice şi anti-ruse. Nu cred că vor rezista mult timp, deoarece încercarea de a inventa noi pretexte pentru prelungirea existenţei, încercarea de a inventa aceste pretexte prin extinderea dominaţiei sale asupra acestei regiuni, asupra Asiei de Sud-Est şi de Nord-Est, sub sloganul «limitarea Chinei», problema Taiwanului este amplificată, această încercare nu poate continua mult timp, trebuie să se epuizeze la un moment dat şi, din nou, alegătorii vor întreba: ce căutăm noi acolo?”, prezice ministrul rus de externe.

Potrivit lui, ”este vorba de sume uriaşe, atunci când cheltuielile militare cresc, în urma deciziilor luate, de la 2% la 5% din buget sau din PIB – nu contează, desigur, acest lucru se reflectă asupra nivelului de trai cotidian din aceste ţări”.

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