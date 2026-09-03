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Extern· 2 min citire
Serghei Lavrov susține că NATO nu va mai rezista mult timp, iar UE ”s-a transformat într-un bloc militar anti-rus”
FOTO: Arhivă
Publicat3 sept. 2026, 17:54
Actualizat3 sept. 2026, 17:59
NATO nu va rezista mult timp, iar încercările de a găsi noi motive pentru prelungirea existenţei Alianţei Nord-Atlantice nu pot continua la nesfârşit, a declarat joi ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, la Forumul Economic de la Vladivostok, relatează TASS.
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