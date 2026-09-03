Generalul rus acuzat că a ordonat atacul asupra spitalului de copii din Kiev, împușcat lângă casă. Atacatorul a venit cu motocicleta

Generalul rus Nikolai Varpahovici a fost împușcat în apropierea locuinței sale din regiunea Saratov, de un atacator care ar fi venit cu motocicleta. Militarul se află în stare critică, iar atacul a avut loc la doar trei zile după ce autoritățile ucrainene l-au acuzat că ar fi ordonat bombardarea spitalului de copii Okhmatdyt din Kiev.
Generalul rus Nikolai Varpahovici a fost împușcat joi dimineață, 3 septembrie, în apropierea locuinței sale din satul Probuzhdenie, regiunea Saratov. Atacatorul, care purta cască și ar fi venit cu o motocicletă, a tras asupra militarului în jurul orei 7.00 și a fugit imediat după atac.
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Varpahovici a fost lovit de două gloanțe, unul în zona feței și altul în abdomen. Generalul a fost transportat de urgență la spital, unde medicii i-au extras proiectilele, iar potrivit informațiilor disponibile se află în stare critică și urma să fie transferat la Moscova cu un avion medical.
Cum a fost atacat generalul Nikolai Varpahovici?
Potrivit relatărilor apărute în presa rusă și pe canalele Telegram, atacatorul ar fi urmărit momentul în care generalul a ieșit din locuință.
Bărbatul, cu fața acoperită de o cască, s-ar fi apropiat cu motocicleta și ar fi tras două focuri de armă. Un glonț l-a lovit pe Varpahovici în față, iar celălalt în abdomen.
Șoferul generalului ar fi fost, de asemenea, rănit în timpul atacului. Agresorul a fugit cu motocicleta, iar până la momentul publicării informațiilor nu fusese anunțată oficial reținerea sa.
Nu există, deocamdată, o revendicare a atacului și nici o confirmare oficială că tentativa de asasinat ar fi fost organizată de Ucraina.
De ce este Nikolai Varpahovici un general important pentru armata rusă?
Nikolai Varpahovici este general-maior și comandant al Diviziei 22 de Aviație de Bombardiere Grele, din cadrul Aviației de Rază Lungă a Forțelor Aerospațiale Ruse.
Divizia este asociată cu bombardiere strategice și de rază lungă precum Tu-95MS, Tu-160 și Tu-22M3, aeronave folosite de Rusia pentru lansarea de rachete asupra Ucrainei.
Unitatea este legată de baza aeriană Engels-2, unul dintre principalele obiective ale Aviației de Rază Lungă a Rusiei. Prin funcția ocupată, Varpahovici se află într-o poziție importantă în structura militară rusă implicată în războiul din Ucraina.
De ce îl acuză SBU în legătură cu spitalul de copii din Kiev?
Tentativa de asasinat a avut loc la doar trei zile după ce Serviciul de Securitate al Ucrainei, SBU, a anunțat că l-a pus sub acuzare în lipsă pe generalul rus.
Autoritățile ucrainene susțin că Varpahovici ar fi ordonat atacul asupra Spitalului Național Specializat pentru Copii „Okhmatdyt” din Kiev, lovit de o rachetă pe 8 iulie 2024.
Potrivit SBU, unități de aviație cu rază lungă de acțiune aflate sub comanda sa ar fi executat atacul cu o rachetă de croazieră Kh-101, lansată de pe un bombardier Tu-95MS.
Atacul asupra spitalului de copii a provocat moartea a două persoane și rănirea altor zeci. Printre victime s-a aflat și un medic.
Ce alte acuzații îi aduc autoritățile ucrainene?
Varpahovici este acuzat de autoritățile ucrainene și de implicare într-un alt atac cu rachete, asupra unei clădiri rezidențiale din Odesa, în aprilie 2022.
Potrivit informațiilor prezentate de sursele ucrainene, în urma bombardamentului au murit opt persoane. Printre victime s-au aflat un copil de numai trei luni, mama și bunica acestuia.
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Acuzațiile sunt formulate de autoritățile ucrainene, în timp ce tentativa de asasinat de joi nu a fost atribuită oficial niciunei persoane, organizații sau autorități.
Cine este Nikolai Varpahovici?
Generalul este originar din Riazan și are o carieră îndelungată în aviația militară rusă. Printre funcțiile ocupate se numără și una de conducere la Centrul 43 pentru Pregătirea pentru Luptă și Recalificarea Personalului de Aviație.
Varpahovici a participat și la parada militară de la Moscova organizată cu ocazia Zilei Victoriei. Potrivit informațiilor publice, locuia în regiunea Saratov cel puțin din 2024 și ar fi avut atât un apartament în Engels, cât și o casă în satul Probuzhdenie, unde s-a produs atacul.
În informațiile despre familia sa apare și moartea fiului cel mare, Vladislav, în 2023, la o bază militară din Riazan, după ce acesta a fost împușcat în cap cu o armă automată.