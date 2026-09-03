Generalul rus acuzat că a ordonat atacul asupra spitalului de copii din Kiev, împușcat lângă casă. Atacatorul a venit cu motocicleta

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 3 sept. 2026, 16:03

Generalul rus Nikolai Varpahovici a fost împușcat în apropierea locuinței sale din regiunea Saratov, de un atacator care ar fi venit cu motocicleta. Militarul se află în stare critică, iar atacul a avut loc la doar trei zile după ce autoritățile ucrainene l-au acuzat că ar fi ordonat bombardarea spitalului de copii Okhmatdyt din Kiev.

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