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Ministrul israelian al apărării avertisment dur pentru Teheran:”Vom retrimite Iranul în epoca de piatră”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 16:39

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a declarat joi că presiunea economică exercitată de Statele Unite ar putea împinge Teheranul să recurgă la „măsuri disperate” și a avertizat că Israelul va „trimite Iranul înapoi în epoca de piatră” dacă acesta va lansa un atac asupra teritoriului israelian, relatează AFP, Reuters și dpa.

SUA și Israel intensifică presiunea asupra Iranului

În cadrul campaniei sale împotriva Iranului, Washingtonul vrea să „sufoce” economia iraniană și a anunțat noi sancțiuni care îi vizează și pe partenerii comerciali ai Teheranului. Evocând „presiunea economică puternică” suportată de Iran, demnitarul israelian a spus că vede „semne” potrivit cărora Teheranul ar putea fi nevoit să ia „măsuri disperate”. El nu a detaliat măsurile respective în discursul rostit în timpul unei ceremonii pentru angajații Ministerului Apărării israelian.

La finalul lunii februarie, Israelul și SUA au lansat atacuri aeriene contra Iranului.

”Regimul ayatollahilor din Iran știe foarte bine de ce el nu atacă Israelul, după ce am lovit puternic acest regim, i-am distrus programul nuclear, l-am eliminat pe (ghidul suprem Ali) Khamenei și am avariat grav capacitățile strategice” iraniene, a spus joi Katz.

”Un atac iranian contra Israelului ne-ar elibera de orice constrângere existentă. Vom lovi ansamblul infrastructurilor naționale militare și civile ale Iranului - inclusiv infrastructura energetică - și vom retrimite Iranul în epoca de piatră”, a subliniat ministrul apărării israelian.

Israelul se pregătește pentru un posibil atac iranian

Miercuri, el a spus că Israelul se pregătește pentru posibilitatea unui atac iranian în timpul apropiatelor sărbători evreiești. Iranului „îi place să atace în timpul sărbătorilor”, a afirmat Israel Katz, citat de website-ul de știri ynet.

Anul Nou evreiesc, Rosh Hashanah, începe în seara zilei de 11 septembrie, iar Yom Kippur, ziua cea mai sfântă din calendarul evreiesc, începe pe 20 septembrie seara.

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