Ministrul israelian al apărării avertisment dur pentru Teheran:”Vom retrimite Iranul în epoca de piatră”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 16:39

Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a declarat joi că presiunea economică exercitată de Statele Unite ar putea împinge Teheranul să recurgă la „măsuri disperate” și a avertizat că Israelul va „trimite Iranul înapoi în epoca de piatră” dacă acesta va lansa un atac asupra teritoriului israelian, relatează AFP, Reuters și dpa.

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