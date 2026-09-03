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Extern· 2 min citire
CEDO ia o decizie fără precedent în dosarele împotriva Rusiei: sute de plângeri, abandonate la Strasbourg
CEDO
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis să nu mai analizeze sute de cereri individuale îndreptate împotriva Rusiei, apreciind că jurisprudența sa oferă deja răspunsuri suficiente în privința încălcărilor reclamate. Este vorba despre 879 de dosare, a anunțat joi instanța de la Strasbourg.
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