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CEDO ia o decizie fără precedent în dosarele împotriva Rusiei: sute de plângeri, abandonate la Strasbourg

CEDO

CEDO

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 15:33

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis să nu mai analizeze sute de cereri individuale îndreptate împotriva Rusiei, apreciind că jurisprudența sa oferă deja răspunsuri suficiente în privința încălcărilor reclamate. Este vorba despre 879 de dosare, a anunțat joi instanța de la Strasbourg.

Decizia este definitivă, însă Curtea subliniază că ea nu înseamnă că Rusia este absolvită de responsabilitatea internațională pentru încălcarea drepturilor omului.

CEDO a arătat că plângerile vizau, printre altele, situația unor lideri ai opoziției și activiști pentru democrație, măsuri legislative restrictive, limitarea libertății de exprimare, inclusiv în mediul online, condițiile din penitenciare, dreptul la circulație și la întrunire, imigrația și protecția datelor personale.

De ce a luat CEDO această decizie

Judecătorii de la Strasbourg au considerat că analiza individuală a acestor cereri ar implica resurse judiciare considerabile, fără ca acest efort să mai fie justificat în condițiile în care Curtea s-a pronunțat deja în mod repetat asupra unor probleme similare.

Totuși, CEDO precizează că anumite cauze ar putea fi repuse pe rol, dacă apar împrejurări care ar face necesară reluarea examinării lor.

Rusia, responsabilă pentru faptele de dinaintea excluderii

Rusia a fost exclusă din Consiliul Europei în 2022, după declanșarea invaziei pe scară largă în Ucraina. Cu toate acestea, statul rus poate fi tras la răspundere în fața CEDO pentru fapte produse înainte de încetarea calității sale de membru.

Autoritățile de la Moscova nu mai recunosc hotărârile pronunțate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului și au refuzat plata despăgubirilor și a sumelor stabilite prin deciziile instanței.

CEDO va continua, în schimb, să examineze dosarele referitoare la conflictele și războaiele purtate de Rusia în Ucraina și Georgia.

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