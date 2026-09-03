Lovitură pentru bogații din Ungaria: averile de peste 2,7 milioane de euro vor fi taxate suplimentar

Publicat 3 sept. 2026, 09:34 Actualizat 3 sept. 2026, 09:40

Guvernul de la Budapesta pregătește un impozit pe avere pentru persoanele care dețin active de peste un miliard de forinți, echivalentul a aproximativ 2,7 milioane de euro. Noua taxă ar urma să intre în vigoare din 2027 și ar putea aduce sute de miliarde de forinți anual la buget.

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