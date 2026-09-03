Lovitură pentru bogații din Ungaria: averile de peste 2,7 milioane de euro vor fi taxate suplimentar

Guvernul de la Budapesta pregătește un impozit pe avere pentru persoanele care dețin active de peste un miliard de forinți, echivalentul a aproximativ 2,7 milioane de euro. Noua taxă ar urma să intre în vigoare din 2027 și ar putea aduce sute de miliarde de forinți anual la buget.
Guvernul de la Budapesta pregătește o schimbare majoră de fiscalitate pentru cei mai bogați cetățeni. Persoanele care dețin venituri și active de peste un miliard de forinți, aproximativ 2,7 milioane de euro, ar urma să plătească un nou impozit pe avere.
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Măsura a fost confirmată de Balint Ruff, șeful de cabinet al premierului Peter Magyar, care susține că regulamentul este pregătit de mai mult timp. Introducerea taxei ar urma să aibă loc începând de anul viitor, într-un moment în care Ungaria se confruntă cu unul dintre cele mai mari deficite bugetare din Uniunea Europeană.
Cine va plăti noul impozit pe avere în Ungaria?
Noua taxă ar urma să se aplice celor care dețin venituri și active cu o valoare mai mare de un miliard de forinți, prag echivalent cu aproximativ 2,7 milioane de euro.
„Impozitul pe avere va fi o piatră de hotar”, a declarat Balint Ruff, șeful de cabinet al premierului Peter Magyar.
„Regulamentul este pregătit de mult timp şi va impune un impozit pe avere pentru veniturile şi activele care depăşesc un miliard de forinţi", a adăugat acesta.
Deocamdată nu au fost prezentate însă detalii esențiale, precum nivelul efectiv al taxei sau tipurile de proprietăți, investiții și alte active care vor fi incluse în calcul.
Câți bani speră Guvernul să strângă de la cei mai bogați?
Peter Magyar declara în luna iunie că noul impozit ar putea aduce la buget între 300 și 600 de miliarde de forinți în fiecare an. Măsura ar urma să intre în vigoare din 2027.
Premierul a susținut că scopul taxei nu este unul „punitiv”, ci acela de a extinde responsabilitatea socială. Discuția are loc într-o țară în care sistemul bazat pe o cotă unică de impozitare a veniturilor persoanelor fizice a fost criticat pentru faptul că ar pune o povară mai mare pe persoanele cu venituri mici și ar fi mai favorabil celor bogați. Nevoia de venituri suplimentare este însă evidentă. Guvernul de la Budapesta se confruntă cu un deficit bugetar estimat la 7,5% din PIB în acest an, unul dintre cele mai ridicate niveluri din Uniunea Europeană.
De ce vrea Peter Magyar să taxeze averile mari?
Partidul Tisza al lui Peter Magyar a câștigat alegerile parlamentare din aprilie cu o majoritate categorică, după 16 ani de guvernare a lui Viktor Orban. În această perioadă, inegalitatea a crescut în Ungaria și s-a format o nouă categorie de persoane conectate politic care s-au îmbogățit, potrivit relatării Bloomberg, inclusiv prin practici de corupție. Noua putere de la Budapesta încearcă acum să schimbe sistemul fiscal și să mute o parte mai mare din povară către persoanele cu averi foarte mari.
Ce s-a întâmplat în alte țări care au taxat averile mari?
Ideea taxării averilor foarte mari câștigă teren și în alte state. California analizează o taxă pentru miliardari, în New York sunt discutate noi impozite pentru persoanele bogate, iar în Marea Britanie au apărut, de asemenea, discuții despre posibile majorări.
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Experiențele altor țări arată însă că efectele pot fi controversate. În Suedia, persoanele foarte bogate analizează modalități de a-și proteja averile și inclusiv posibilitatea de a părăsi țara, în timp ce partidele politice continuă să susțină o asemenea taxă.
În Norvegia, taxele aplicate celor bogați au fost majorate după venirea la putere a unui guvern de stânga în 2021. Ulterior, unii dintre cei mai bogați norvegieni s-au mutat în străinătate, iar o comisie guvernamentală a recomandat reduceri semnificative ale impozitului pe avere pentru îmbunătățirea mediului de afaceri.