Chinezii au construit lifturi uriașe pe marginea muntelui pentru a ajuta copiii să ajungă la școală VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 23:56

Un sat izolat din provincia chineză Yunnan are acum o legătură spectaculoasă cu școala din munți. După ce primul lift exterior nu a mai făcut față numărului mare de oameni, autoritățile au inaugurat un al doilea ascensor panoramic, cu o înălțime de 288 de metri.

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