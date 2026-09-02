Chinezii au construit lifturi uriașe pe marginea muntelui pentru a ajuta copiii să ajungă la școală VIDEO

Un sat izolat din provincia chineză Yunnan are acum o legătură spectaculoasă cu școala din munți. După ce primul lift exterior nu a mai făcut față numărului mare de oameni, autoritățile au inaugurat un al doilea ascensor panoramic, cu o înălțime de 288 de metri.
Drumul de trei ore spre școală a fost transformat într-o călătorie de 30 de minute
În 2022, autoritățile din provincia Yunnan au inaugurat liftul Qingyun Ladder, construit pentru copiii din satul Nizhuhe, aflat în adâncul canionului Nizhu River Grand Canyon.
Înainte de apariția ascensorului, elevii trebuiau să parcurgă un traseu dificil de munte pentru a ajunge la Guanzhai Village Primary School. Aproximativ o dată la trei săptămâni, copiii erau nevoiți să facă o urcare de trei ore pe un traseu considerat periculos.
Liftul amplasat de-a lungul unei stânci aproape verticale le-a schimbat radical deplasarea. În loc să petreacă ore întregi pe drum, elevii puteau urca muntele în doar câteva minute cu ajutorul instalației.
Primul lift a devenit rapid o atracție turistică
Qingyun Ladder a fost o realizare logistică de amploare și a atras atenția atât în China, cât și în străinătate.
Popularitatea instalației a adus însă și o problemă neașteptată. Zona a început să fie vizitată de numeroși turiști dornici să folosească liftul panoramic.
Capacitatea primului ascensor s-a dovedit insuficientă pentru numărul tot mai mare de persoane. În perioadele aglomerate, oamenii ajungeau să aștepte ore întregi pentru a putea urca.
Copiii pentru care fusese construit inițial liftul puteau să îl folosească gratuit, însă nici ei nu erau scutiți de așteptare atunci când instalația era foarte solicitată.
Noul lift are 288 de metri
Problema a fost redusă prin inaugurarea unui al doilea lift panoramic, construit chiar lângă primul.
Noua instalație, denumită Fuyao Ladder, are 288 de metri, echivalentul a aproximativ 945 de picioare, măsurați de la baza canionului. Dimensiunile sale o transformă într-una dintre cele mai impresionante instalații de acest tip construite în aer liber.
Fuyao Ladder este mai rapid și oferă mai mult spațiu decât primul lift, iar puțul său este cu 20 de metri mai lung.
Copiii folosesc în continuare mai multe mijloace de transport
Călătoria elevilor nu începe direct în lift. Copiii trebuie mai întâi să folosească un autobuz de transfer până la instalația exterioară, după care urmează și o călătorie cu telecabina.
Chiar și cu aceste etape, timpul necesar pentru deplasarea până la școală a scăzut spectaculos. Călătoria durează acum aproximativ 30 de minute, comparativ cu cele trei ore necesare anterior pentru urcarea pe drumurile montane.
Diferența este și mai evidentă dacă este luat în calcul traseul dus-întors, care ajungea înainte la aproximativ șase ore.
„Puteam să alunec și să cad”
Un elev a povestit pentru Xinhua News cât de dificil era traseul înainte de construirea liftului.
„Înainte, trebuia să-mi car lucrurile și să merg trei ore pe drumurile de munte pentru a ajunge la școală, iar dacă nu eram atent, puteam foarte ușor să alunec și să cad.”
Prin cele două lifturi construite în zonă, una dintre cele mai obositoare și periculoase deplasări zilnice către școală a devenit o călătorie mult mai scurtă și, în același timp, una dintre cele mai spectaculoase experiențe de acest fel.