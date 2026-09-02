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Extern· 1 min citire
Belgia își menține opoziția față de folosirea activelor rusești înghețate în UE. Care este motivul
FOTO: Arhivă
Belgia și-a reafirmat miercuri opoziția față de folosirea activelor rusești înghețate în Uniunea Europeană pentru finanțarea ajutorului destinat Ucrainei, subliniind că inițiativa relansată de mai multe state membre nu se bucură de un sprijin entuziast în rândul Celor 27, informează AFP.
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