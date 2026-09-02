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Belgia își menține opoziția față de folosirea activelor rusești înghețate în UE. Care este motivul

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 20:49

Belgia și-a reafirmat miercuri opoziția față de folosirea activelor rusești înghețate în Uniunea Europeană pentru finanțarea ajutorului destinat Ucrainei, subliniind că inițiativa relansată de mai multe state membre nu se bucură de un sprijin entuziast în rândul Celor 27, informează AFP.

Belgia își menține opoziția față de utilizarea activelor ruse înghețate în UE

Această inițiativă, relansată la finalul lunii august de Suedia, Spania, Olanda și Polonia, „nu a provocat un mare entuziasm în rândul colegilor”, a spus ministrul de externe belgian Maxime Prevot după o reuniune informală a omologilor săi europeni desfășurată în Irlanda, țara ce asigură președinția semestrială a Consiliului UE.

În timpul reuniunii, Prevot a reiterat opoziția țării sale față de această utilizare a activelor ruse înghețate în UE, din care cea mai mare parte este imobilizată în Belgia.

Ideea recurgerii la aceste active fusese abandonată în decembrie anul trecut. Cei 27 au agreat în final opțiunea unui împrumut în valoare de 90 de miliarde de euro pentru a ajuta Ucraina, garantat prin bugetul UE.

„Motivele opoziției noastre nu s-au evaporat prin magie de atunci”, a explicat Maxime Prevot într-o declarație scrisă, citată de AFP.

90% din fonduri sunt gestionate în Belgia

Active ruse de aproximativ 210 miliarde de euro sunt înghețate în UE de la începerea invaziei ruse în Ucraina în februarie 2022.

Utilizarea acestei sume a fost contestată în special de Belgia, unde se află 90% din aceste active, gestionate de compania Euroclear.

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