Pregătiri pentru cel mai mare show aerian. Eurofighter, Rafale și Tornado, pe cerul Capitalei. Bonus, un spectacol inedit de drone

Publicat 26 aug. 2026, 20:53 Sursă Realitatea PLUS

Se fac ultimele pregătiri pentru cel mai mare show aviatic din România și unul dintre cele mai spectaculoase din Europa. BIAS a ajuns la a 16-a ediție, iar anul acesta aduce o desfășurare impresionantă de forțe internaționale pe cerul Capitalei.

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