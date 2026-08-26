Pregătiri pentru cel mai mare show aerian. Eurofighter, Rafale și Tornado, pe cerul Capitalei. Bonus, un spectacol inedit de drone

Se fac ultimele pregătiri pentru cel mai mare show aviatic din România și unul dintre cele mai spectaculoase din Europa. BIAS a ajuns la a 16-a ediție, iar anul acesta aduce o desfășurare impresionantă de forțe internaționale pe cerul Capitalei.
La aerodromul Clinceni, elita acrobației aeriene din țara noastră, Șoimii României - și cei care au pus bazele BIAS, pun la punct ultimele detalii pentru spectacolul din acest weekend. Cosmina Balint a fost alături de ei la antrenamente, în cockpit, și ne aduce o parte din magia zborului.
„Avem deja o viteză de aproape 300 km/h și de aici începe spectacolul! Urmează viraje strânse, urcări spectaculoase și manevre care ne vor duce la câteva sute de metri deasupra solului. Sunt exerciții pe care Șoimii României le repetă până la cel mai mic detaliu și pe care publicul le va vedea la BIAS 2026. Până atunci, noi vedem chiar din cockpit cum arată pregătirea pentru show. Pentru că acrobația nu prea se povestește... se simte”, a spus reporterul Realitatea PLUS, Cosmina Balint.
Odată ce avionul se desprinde de pistă, pentru pilot începe o lume în care limitele sunt împinse tot mai sus.
Așa a fost și pentru Teo. Membru al Șoimilor României, director de zbor la Aeroclubul României și instructor, a descoperit aviația în urmă cu mai bine de două decenii. A vrut doar să încerce. Primul zbor a fost însă suficient ca să înțeleagă că aici îi este locul.
”Am început în 2003 la Aeroclubul României din atracția față de zbor. Îmi doream să încerc măcar și după ce am încercat mi-am dat seama că asta trebuie să fac. Este un vârf pe care l-am țintit”, a spus pilotul Teo Munteanu.
Astăzi, Teo este unul dintre piloții care vor duce spectacolul pe cerul Capitalei. Iar în spatele câtorva minute de acrobație sunt ani întregi de pregătire și manevre repetate până când fiecare mișcare devine aproape instinctivă.
Șoimii României sunt însă doar o parte din desfășurarea impresionantă de forțe pregătită pentru această ediție. BIAS 2026 aduce la București în premieră pe lângă aeronavele de luptă internaționale, un show cu 400 de drone.
Este o ediție puternică pentru că este o ediție dedicată aeronavelor militare. Avem două formații puternice, Turkey Stars și Frecce Tricolori, dar avem și alte 4 aeronave reactive un Tornado, un Eurofighter și un Raffal care vor face evoluții individuale. Sunt avioane puternice, manevrabile, impresionante, chiar și nouă ne plac foarte mult. Pentru prima data vom avea și un show cu drone. 400 de drone vor desena pe cer cu lumini de diferite forme”, a spus George Rotaru, Directorul Aeroclubului României.
BIAS 2026 are loc vineri și sâmbătă, la Aeroportul Băneasa, iar intrarea este liberă. Pentru piloți, însă, răsplata vine atunci când privesc spre public.