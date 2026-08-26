Razie ANSVSA pe litoral: Aproape două tone de alimente neconforme și amenzi de 3 milioane de lei

Scris de Iulian Budusan Publicat: 26 aug. 2026, 14:06

Razie de proporții a inspectorilor sanitar-veterinari la Marea Neagră. Peste 1.900 de verificări efectuate de ANSVSA s-au lăsat cu confiscarea a circa două tone de mâncare periculoasă și sancțiuni de aproape 3 milioane de lei pentru patronii de restaurante, terase și hoteluri.

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