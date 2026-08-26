Razie ANSVSA pe litoral: Aproape două tone de alimente neconforme și amenzi de 3 milioane de lei

Razie de proporții a inspectorilor sanitar-veterinari la Marea Neagră. Peste 1.900 de verificări efectuate de ANSVSA s-au lăsat cu confiscarea a circa două tone de mâncare periculoasă și sancțiuni de aproape 3 milioane de lei pentru patronii de restaurante, terase și hoteluri.
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a tras linie și a prezentat bilanțul oficial al activității Comandamentului Estival Regional 2026. În perioada 29 iunie – 23 august 2026, inspectorii sanitar-veterinari au desfășurat 1.988 de verificări la unitățile comerciale și de alimentație publică de la Marea Neagră, vizând menținerea unui nivel optim de siguranță alimentară pe litoral.
Tone de alimente retrase de la consum și zeci de locații închise
Controalele riguroase derulate în principalele stațiuni balneare au scos la iveală abateri grave, soldate cu sancțiuni financiare consistente și suspendarea activității agenților economici culpabili:
Mâncare neconformă distrusă: Au fost retrase de la comercializare și dirijate către unitățile de neutralizare 1.897 kg de produse alimentare periculoase.
Amenzi de 3 milioane de lei: Inspectorii au aplicat 279 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 2.959.200 de lei, alături de 6 avertismente.
Activitate oprită: Au fost emise 26 de Ordonanțe de Suspendare a Activității (OSA) și 19 Ordonanțe de Interzicere a Activității (OIA), afectând 45 de unități.
Neregulile majore identificate de inspectorii ANSVSA
Potrivit raportului de control, principalele abateri constatate pe litoral au inclus:
Igiena necorespunzătoare și întreținerea deficitară a spațiilor de prelucrare, depozitare și comercializare, precum și a utilajelor folosite.
Manipularea alimentelor cu încălcarea normelor igienico-sanitare.
Depozitarea și păstrarea improprie a produselor la temperaturi neadecvate.
Ambalarea, etichetarea incompletă sau comercializarea bunurilor fără elemente de identificare.
Funcționarea în spații neautorizate sanitar-veterinar.
Declarația ANSVSA: Cresc restricțiile, scad amenzile comparativ cu anii trecuți
Președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, a subliniat că strategia axată pe prevenție a dat rezultate pozitive pe durata sezonului 2026. Acesta a precizat că, deși numărul controalelor s-a menținut ridicat, valoarea totală a amenzilor s-a înjumătățit față de anul precedent, semnalând o conformare mai bună a operatorilor economici de pe litoral.