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Social· 2 min citire
Alertă la Constanța: Fragment de dronă descoperit în zona Cazinoului. Ce au găsit polițiștii
Foto/Arhivă
Publicat26 aug. 2026, 09:26
Actualizat26 aug. 2026, 09:31
Alertă pe faleza din Constanța: un fragment de dronă a fost găsit printre stabilopozi, chiar lângă Cazinou. Echipele de intervenție au ridicat obiectul suspect și au demarat o anchetă pentru a stabili proveniența acestuia, anunță IPJ Constnța și serviciul de pompieri.
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