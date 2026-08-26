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Social· 1 min citire
Scandal în centrul Brașovului: polițiști luați la bătaie de 7 persoane. Agresorii au fost reținuți
Scandal Brașov/ Captură video
Publicat26 aug. 2026, 09:21
SursăRealitatea PLUS
Scandal de proporții în centrul Brașovului. Mai mulți polițiști au fost luați la bătaie după ce au intervenit în urma apel la 112. Agresorii sunt 5 bărbați și două femei, toți din județul Covasna și au fost reținuți. O anchetă a fost deschisă în acest caz.
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