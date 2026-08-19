Elveția schimbă strategia și începe să trimită migranți înapoi în Italia. Decizia vine după aproape patru ani

Publicat 19 aug. 2026, 11:04 Sursă srf.ch

După aproape patru ani în care transferurile au fost blocate, Elveția va începe să trimită din nou solicitanți de azil către Italia. Primele persoane urmează să fie transportate cu avionul la sfârșitul lunii august, iar zborurile au fost deja rezervate.

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