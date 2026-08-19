Elveția schimbă strategia și începe să trimită migranți înapoi în Italia. Decizia vine după aproape patru ani

După aproape patru ani în care transferurile au fost blocate, Elveția va începe să trimită din nou solicitanți de azil către Italia. Primele persoane urmează să fie transportate cu avionul la sfârșitul lunii august, iar zborurile au fost deja rezervate.
Deocamdată, autoritățile elvețiene vor începe cu un număr redus de cazuri. Reluarea transferurilor va fi făcută treptat, pentru ca procedura să poată funcționa fără să fie suprasolicitată, scrie srf.ch.
„Primele rezervări pentru zboruri au fost făcute”, a declarat Magdalena Baker, reprezentanta Secretariatului de Stat pentru Migrație (SEM).
Potrivit acesteia, primele transferuri ale solicitanților de azil către Italia sunt programate pentru sfârșitul lunii august.
„Este în interesul Elveției ca reluarea să fie gestionată într-un mod acceptabil pentru ambele părți, astfel încât sistemul să funcționeze în mod sustenabil și să nu fie suprasolicitat”, a explicat purtătoarea de cuvânt a SEM, Magdalena Baker.
Italia a oprit readmisiile în decembrie 2022
Reluarea transferurilor vine după o perioadă de aproape patru ani în care Italia a refuzat să primească înapoi solicitanți de azil trimiși din alte state europene.
În decembrie 2022, la scurt timp după ce Giorgia Meloni a preluat funcția de prim-ministru al Italiei, autoritățile de la Roma au suspendat toate readmisiile solicitanților de azil.
Măsura a intrat în conflict cu regulile Acordului de la Dublin. Conform acestui mecanism, Elveția și celelalte state participante pot transfera solicitanții de azil către țara prin care se poate demonstra că aceștia au intrat pe teritoriul european.
În cazul persoanelor care au ajuns în Elveția prin Italia, responsabilitatea pentru analizarea cererii de azil poate reveni, în anumite condiții, autorităților italiene.
Refuzul Italiei de a efectua aceste readmisii a însemnat că Elveția a trebuit să preia procedurile de azil pentru persoanele respective.
Italia ar putea impune noi condiții
Reluarea transferurilor este legată de intrarea în vigoare a noului Pact european privind migrația și azilul.
Pactul a intrat în vigoare la 12 iunie 2026 și prevede sprijin financiar, precum și alte forme de ajutor pentru Italia și celelalte state în care ajung inițial solicitanții de azil.
Sprijinul este însă condiționat de respectarea obligațiilor asumate de aceste state.
În acest context, Italia pare să accepte în prezent transferul doar al solicitanților de azil care au intrat pe teritoriul său după 12 iunie, data la care noul pact a intrat în vigoare.
Această interpretare a fost pusă în practică și în cazul Germaniei. Potrivit relatărilor din presa germană, un prim transfer al trei solicitanți de azil din Germania către Italia a eșuat cu câteva zile în urmă.
Frankfurter Allgemeine Zeitung a relatat că Roma a refuzat să permită transferul deoarece persoanele respective intraseră în Germania înainte de 12 iunie.
Elveția începe cu dosarele mai recente
În cazul Elveției, primele transferuri vor viza solicitanți de azil care au ajuns în această țară după 12 iunie.
„Noile proceduri vor fi mai întâi testate folosind cazurile actuale”, a declarat reprezentanta SEM, Magdalena Baker.
Autoritățile elvețiene nu au precizat dacă Italia va refuza și preluarea persoanelor care au ajuns în Elveția înainte de această dată.
Secretariatul de Stat pentru Migrație subliniază însă că nu există niciun acord între Elveția și Italia care să excludă de la transfer persoanele care au intrat mai devreme.
Astfel, rămâne deschisă problema modului în care vor fi tratate cazurile mai vechi, în condițiile în care Roma pare să lege reluarea readmisiilor de data de 12 iunie 2026.
Berna urmează exemplul Berlinului
Prin această măsură, Elveția încearcă să retrimită în Italia solicitanții de azil care au ajuns ulterior pe teritoriul elvețian, dar pentru care responsabilitatea privind analizarea cererilor revine statului italian.
Este aceeași direcție pe care Germania a început deja să o urmeze, în pofida opoziției manifestate de Roma. Berlinul susține că persoanele pentru care un alt stat european este responsabil potrivit regulilor privind azilul trebuie să fie preluate de acel stat, fără ca Germania să ajungă să gestioneze automat cererile respective.
Primele cazuri concrete sunt deja în procedură în Germania. Deocamdată, numărul transferurilor imediate este redus, însă numărul persoanelor care ar putea intra în această categorie ajunge la câteva mii.
Mesajul transmis de autoritățile germane este că responsabilitatea pentru o cerere de azil trebuie să rămână la statul european căruia îi revine această obligație potrivit legislației.